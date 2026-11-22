Confirman un fallecido tras sismo de 6,7 en Junín: chofer murió tras deslizamiento de rocas Luis Paitán Coyllahua, de 42 años, murió luego de que piedras desprendidas de un cerro alcanzaran el camión cisterna que conducía en Huánuco. En Pasco, una torre de iglesia construida con adobe colapsó por completo.

Un sismo de magnitud 6,7 que ocurrió en el centro del país dejó una víctima mortal y 15 heridos, reportándose daños significativos en Huánuco y Pasco.

Un sismo de magnitud 6,7 que ocurrió en el centro del país dejó una víctima mortal y 15 heridos, reportándose daños significativos en Huánuco y Pasco.

El sismo de magnitud 6,7 que sacudió la región central del país el viernes 20 de noviembre dejó su primera víctima mortal: Luis Paitán Coyllahua, de 42 años, conductor de un camión cisterna que fue alcanzado por rocas desprendidas de un cerro en Huánuco.

El hecho ocurrió en el sector de Mati Chico, en la provincia de Ambo, en la zona limítrofe entre los distritos de San Rafael y Ambo. De acuerdo con información recogida por Andina, Paitán Coyllahua sufrió graves lesiones cuando las piedras cayeron sobre el vehículo que conducía.

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El hombre fue trasladado inicialmente al centro de salud de Ambo para recibir atención de emergencia. Debido a la gravedad de sus heridas, fue evacuado posteriormente al Hospital Regional Hermilio Valdizán, en Huánuco, donde falleció. Sus restos fueron trasladados a la morgue por disposición de la Fiscalía de Ambo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud confirmó posteriormente el fallecimiento y mantiene el saldo de una persona muerta y 15 lesionadas.

Pasco reporta el colapso de una torre de iglesia

Mientras continúa la evaluación de los daños provocados por el movimiento telúrico, este domingo se reportó una nueva afectación de consideración en Pasco.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó que la torre de la iglesia católica del caserío de Paucalin, en el distrito de Páucar, provincia de Daniel Alcides Carrión, colapsó por completo.

La estructura estaba construida con material rústico, principalmente adobe. Personal de Gestión del Riesgo de Desastres se trasladó hasta la zona para realizar la evaluación de daños y determinar las necesidades de la población. El caso será registrado en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad).

En la misma provincia también se identificaron daños estructurales en 13 viviendas de adobe en Santa Ana de Tusi, además de afectaciones en dos instituciones educativas. Las evaluaciones preliminares reportan grietas, rajaduras en paredes y desprendimiento de calaminas de los techos.

En Goyllarisquizga se reportaron daños en tres viviendas de adobe y una iglesia católica. Mientras que en el caserío de Santa Cruz, distrito de Pozuzo, se registraron afectaciones en viviendas, un comedor institucional, una institución educativa, una casa comunal, una tenencia de gobernación y un puesto de salud.

El nuevo balance supera los 1.400 damnificados y afectados

El último reporte del COEN-Indeci, actualizado este domingo, registra 853 damnificados y 628 personas afectadas, además de una persona fallecida y 15 lesionadas.

El consolidado incluye daños en 29 establecimientos de salud, 10 instituciones educativas, cuatro templos y cinco locales comunales. También se mantienen 152 viviendas inhabitables y 193 afectadas.

Las regiones comprendidas en la evaluación son Junín, Huánuco, Pasco, Lima y Callao. La información continúa actualizándose conforme los gobiernos locales completan las evaluaciones de daños.

Una réplica de 5,1 volvió a remecer Pasco

La madrugada de este domingo, un nuevo movimiento de magnitud 5,1 se registró en Pasco. El COER informó que, hasta el momento de su evaluación, no había daños adicionales en la infraestructura ni afectaciones a la vida y salud de la población por este último evento.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y continúan con el levantamiento de información para determinar las necesidades de las familias damnificadas.