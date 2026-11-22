Tumbes bajo alerta por lluvias intensas: río alcanza 890 m³/s y pone en riesgo a 15 centros poblados El río Tumbes volvió a incrementar su caudal este domingo y llegó a 890,23 m³/s en la estación El Tigre. Senamhi mantiene pronóstico de lluvias de moderada a extrema intensidad hasta el lunes 23 de noviembre.

Las intensas lluvias en Tumbes mantienen a la región en riesgo, con el río Tumbes alcanzando un caudal de 890,23 m³/s cerca del umbral rojo, según el COEN-INDECI. | composición LR

Las intensas lluvias en Tumbes mantienen a la región en riesgo, con el río Tumbes alcanzando un caudal de 890,23 m³/s cerca del umbral rojo, según el COEN-INDECI. | composición LR

Tumbes continúa bajo condiciones de riesgo por las lluvias intensas que golpean la región. Este domingo, el río Tumbes registró un caudal de 890,23 m³/s en la estación hidrológica El Tigre, ubicada en San Jacinto, según el último aviso del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI).

El registro de las 6.00 a. m. ubica al río dentro del umbral naranja, por encima de los 800 m³/s y cerca del umbral rojo, establecido en 1.000 m³/s. El comportamiento del río es vigilado debido al riesgo de erosión de márgenes y afectación de infraestructura y zonas cercanas al cauce.

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El COEN identificó como potencialmente expuestos a El Prado Bajo, Carretas, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas de Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

Río Tumbes superó los 1.000 m³/s el viernes

El incremento de este domingo ocurre después de una crecida mucho mayor registrada durante la semana. De acuerdo con el monitoreo hidrológico, el río Tumbes alcanzó aproximadamente 1.030 m³/s el 20 de noviembre, cuando superó el umbral rojo.

Posteriormente, el caudal descendió durante el 21 de noviembre, pero volvió a aumentar durante las primeras horas de este domingo hasta los 890,23 m³/s registrados en El Tigre. El propio boletín señala que se trata de información en tiempo casi real, sujeta a revisión y validación.

El comportamiento del río se produce luego de que las lluvias intensas provocaran un desborde el 17 de noviembre en el sector El Prado, distrito de Pampas de Hospital, donde el COEN reportó daños materiales en infraestructura de transporte y afectación de medios de vida vinculados con la agricultura.

Tumbes registró lluvia de hasta 76,5 mm en 24 horas

Las precipitaciones también han alcanzado valores importantes durante los últimos días. Entre las 7.00 a. m. del 20 de noviembre y las 7.00 a. m. del 21 de noviembre, la estación Matapalo registró 76,5 mm de lluvia en 24 horas, el mayor acumulado reportado en el país durante ese periodo.

En ese mismo intervalo, Papayal acumuló 37,6 mm, Cañaveral 27,8 mm y La Cruz 18,6 mm. El COEN, con información del Senamhi, caracterizó el episodio registrado en Tumbes como un “día extremadamente lluvioso”.

Las lluvias estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas y provocaron la activación de quebradas. Reportes de la situación en la región dan cuenta de afectaciones en Matapalo, Papayal y San Juan de la Virgen, además de aniegos en zonas agrícolas y dificultades de tránsito hacia sectores productivos.

Senamhi prevé lluvias hasta el lunes 23

El escenario todavía no se ha cerrado. El aviso meteorológico N.° 477 establece que las precipitaciones continuarán hasta el lunes 23 de noviembre.

Para la costa norte se pronostican lluvias de moderada a extrema intensidad, con acumulados de entre 5 y 70 mm por día. El Senamhi señala que las precipitaciones más intensas se esperan principalmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura.

El episodio también podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Para este domingo y el lunes se mantienen zonas de peligro en el norte del país, con sectores de Tumbes incluidos dentro de la vigilancia meteorológica.

Quebradas y cultivos también están afectados

La persistencia de las lluvias está generando impactos más allá del cauce principal del río. En San Juan de la Virgen, la activación de las quebradas Cerro Blanco y La Peña complicó el tránsito hacia zonas productivas, mientras que en Papayal y Matapalo la quebrada Algarrobal provocó aniegos en campos de cultivo del centro poblado Quiñones.

En El Tutumo, agricultores dedicados al cultivo de limón enfrentaron el incremento del caudal de la quebrada Caudalosa para intentar proteger y trasladar su producción.

La situación se suma a las afectaciones ya reportadas por el desborde del río Tumbes en Pampas de Hospital. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del río y las zonas próximas a quebradas y cauces.

¿Qué recomienda INDECI ante la crecida?

INDECI recomendó a las autoridades y población de las zonas expuestas alejarse de las riberas y no intentar cruzar ríos o corrientes de agua, especialmente cuando el nivel pueda representar peligro.

También pidió evitar cruzar puentes cuando el agua se aproxime al borde y, ante una eventual inundación, buscar zonas altas. Para los conductores, recomendó no atravesar áreas inundadas ni detenerse en zonas de riesgo.

Con el río nuevamente cerca del umbral rojo y las lluvias intensas previstas hasta el lunes, Tumbes permanece bajo vigilancia por el riesgo de nuevos desbordes, inundaciones y activación de quebradas.