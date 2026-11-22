Emergencia: incendio forestal en el volcán Chachani sigue activo y consume 150 hectáreas en Arequipa El fuego se mantiene sin control en las faldas del volcán Chachani, en Cayma. Brigadas de Arequipa, Cayma y el Ejército se desplazaron esta mañana para realizar labores de control y extinción.

Un incendio forestal activo en las faldas del volcán Chachani ha arrasado 150 hectáreas desde su inicio el sábado. La situación se complica por los vientos y el terreno difícil. | Difusión.

Un incendio forestal activo en las faldas del volcán Chachani ha arrasado 150 hectáreas desde su inicio el sábado. La situación se complica por los vientos y el terreno difícil. | Difusión.

El incendio forestal que afecta las faldas del volcán Chachani, en el sector de la Asociación Cabrerías, distrito de Cayma (Arequipa), continúa activo este domingo y ya ha destruido 150 hectáreas de cobertura natural, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La emergencia se inició la mañana del sábado y se extendió hacia la zona del Chachani debido a los fuertes vientos. Las condiciones geográficas del sector dificultan el ingreso de brigadas y personal especializado para combatir directamente las llamas.

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Brigadas se movilizan para controlar el fuego

Ante la continuidad del incendio, desde las primeras horas de este domingo se desplegó personal de la Brigada de la Municipalidad Provincial de Arequipa, la Municipalidad Distrital de Cayma y el Ejército del Perú, desde el cuartel Salaverry, para ejecutar trabajos de control y extinción.

El COER Arequipa mantiene el monitoreo de la emergencia y coordina con las instituciones de primera respuesta. De acuerdo con Indeci, también se viene coordinando el apoyo de una brigada de bomberos, debido a que los vientos vienen dificultando las labores para contener el incendio.

Hasta la actualización oficial de las 7:50 a. m. de este domingo, no se reportaban daños a la vida ni a la salud de las personas. La evaluación de daños continúa en proceso y el evento figura en el SINPAD con el código N.° 275799.

Fuego es visible desde distintos puntos de Arequipa

El incendio ha generado una extensa columna de humo que puede ser observada desde diferentes sectores de la ciudad. La emergencia se concentra en una zona de difícil acceso en las faldas del Chachani, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento del fuego y sus posibles desplazamientos.

El primer reporte de Indeci registró el inicio del incendio a las 9:44 a. m. del sábado, en la Asociación Cabrerías, en Cayma. La emergencia afecta cobertura natural y, según la evaluación inicial, también se reportaron daños en sectores productivos.

Las autoridades continúan con las labores de respuesta mientras se espera una nueva actualización sobre el avance del fuego y las hectáreas afectadas.