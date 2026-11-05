“No vamos a permitir la reactivación petrolera”: pueblos indígenas exigen cumplir acuerdos del Lote 192 en Loreto Dirigentes de cinco federaciones denuncian que siete obras de salud están paralizadas y cuestionan que el Estado priorice la reactivación de Perupetro sin cumplir los compromisos asumidos en 2021.

Las organizaciones indígenas de Loreto exigen al Estado el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa vinculados al Lote 192, antes de reactivar la producción petrolera.

Las organizaciones indígenas de Loreto exigen al Estado el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa vinculados al Lote 192, antes de reactivar la producción petrolera.

Las organizaciones indígenas de Loreto exigieron al Estado cumplir los acuerdos de la consulta previa realizada para el Lote 192 antes de avanzar con la reactivación de este yacimiento petrolero, paralizado desde 2020. Los dirigentes advierten que persisten problemas de salud y contaminación ambiental en las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de la actividad petrolera.

Durante una conferencia de prensa realizada el martes en Lima, representantes de las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, FECONACO, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, agrupadas en la plataforma Puinamudt, señalaron que de los 67 acuerdos establecidos en el acta de consulta previa de 2021 ninguno ha sido cumplido completamente.

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Las organizaciones indígenas de Loreto exigen al Estado el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa vinculados al Lote 192, antes de reactivar la producción petrolera.

“El Estado no ha avanzado ni el 20% del cumplimiento de los acuerdos del acta de la consulta previa”, afirmó Aurelio Piñola, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Corrientes (FECONACOR).

Uno de los principales reclamos está relacionado con la atención sanitaria. Según los dirigentes, siete obras de infraestructura de salud se encuentran paralizadas o no cuentan con financiamiento. Se trata de establecimientos destinados a atender a población expuesta durante décadas a la actividad petrolera y a la presencia de metales pesados.

Piñola señaló que existen madres y niños cuyos análisis de sangre evidenciaron presencia de metales pesados y que requieren atención médica. Para las organizaciones indígenas, la reactivación de la actividad petrolera debe estar acompañada por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.

“El Estado peruano está más interesado en reactivar los lotes, pero no le interesa la salud ni la remediación. Eso es lo que a nosotros nos preocupa”, señalaron los dirigentes.

Reactivación del Lote 192

El reclamo ocurre luego de que el Gobierno autorizara, mediante un decreto emitido el 23 de octubre, la modificación del contrato de licencia para la explotación del Lote 192. Al día siguiente, Perupetro informó sobre la transferencia del 75% de participación a Petroloreto, subsidiaria de la empresa internacional Cheiron, como parte del proceso para reiniciar la producción.

De acuerdo con Perupetro, el objetivo es generar las condiciones para el reinicio gradual de las operaciones. El plan contempla trabajos de rehabilitación, reactivación y perforación de pozos.

El Lote 192 se encuentra en la provincia de Datem del Marañón y comprende territorios vinculados a las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. La explotación petrolera en esta zona se inició hace aproximadamente cinco décadas y las comunidades han denunciado impactos ambientales derivados de esta actividad.

Aunque las organizaciones indígenas aseguran que no se oponen necesariamente a la actividad petrolera, sostienen que cualquier reactivación debe respetar los acuerdos de la consulta previa y garantizar la remediación de las zonas afectadas.

Reclaman remediación ambiental

Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), sostuvo que la actividad petrolera en los lotes 192 y 8 no puede impulsarse sin cumplir los acuerdos establecidos previamente.

“Estos acuerdos son de cumplimiento obligatorio”, afirmó el dirigente, quien señaló que los territorios indígenas han sido afectados por décadas de actividad petrolera.

Pérez también cuestionó que la remediación ambiental continúe pendiente. Según indicó, las comunidades llevan años esperando la intervención en zonas impactadas por la explotación de hidrocarburos.

El reclamo también alcanza al Lote 8, actualmente operativo. Los dirigentes demandan que se atiendan los pasivos ambientales y las afectaciones acumuladas en los territorios indígenas antes de ampliar la actividad petrolera.

Alfonso López, dirigente de ACODECOSPAT, advirtió que las comunidades podrían oponerse a la reactivación si los compromisos continúan sin cumplirse.

“Nosotros estamos teniendo paciencia. Pero tampoco vamos a permitir el abuso. Si no se cumplen estos compromisos, no vamos a permitir la reactivación petrolera”, sostuvo.

El Lote 192 estuvo inoperativo desde 2020, luego de que venciera el contrato de operación. En septiembre, las federaciones y comunidades de su área de influencia ya habían pedido transparencia en el proceso para seleccionar a la empresa encargada de retomar la extracción.

Las organizaciones indígenas sostienen que respaldan una inversión privada seria y de largo plazo que permita recuperar la producción, generar empleo y contribuir al desarrollo de Loreto, pero exigen que esta actividad respete los derechos de las comunidades y los acuerdos asumidos por el Estado.