Caso de hombre velado sobre una mesa fue atribuido erróneamente a Ica: ocurrió en Loreto El Gobierno Regional de Loreto facilitó un ataúd y una capilla para el velatorio.

LO IMPRECISO:

Ocurrió en Ica el caso de una mujer que vela a su esposo sobre una mesa, debido a que no cuenta con recursos para cubrir los gastos funerarios.

LO VERDADERO:

El hecho ocurrió en Loreto, no en Ica. La confusión se originó porque ambas regiones tienen un distrito llamado San Juan Bautista.

Un medio local de Iquitos precisó la ubicación del suceso y el Gobierno Regional de Loreto confirmó su intervención al facilitar un ataúd y una capilla para el velatorio.

En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen a Ica el caso de una mujer que vela a su esposo sobre una mesa, debido a que no cuenta con recursos económicos para cubrir los gastos funerarios. Según los mensajes, el fallecido fue identificado como Agustín Zumaeta Chuquital, de 76 años, y su pareja solicita apoyo para darle cristiana sepultura. Sin embargo, el hecho no ocurrió en Ica, sino en Loreto.

Imagen viral atribuida a Ica. Foto: Facebook

Descripción que acompaña a la imagen viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones más virales circula en Facebook, donde acumula más de 2.700 ‘Me gusta’, 277 comentarios y más de 270 compartidos.

Publicación con mayor alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La confusión se habría originado porque algunas publicaciones identifican el lugar de los hechos como el distrito de San Juan Bautista, denominación que corresponde a jurisdicciones tanto de Ica como de Loreto. Esta coincidencia geográfica habría contribuido a que el caso fuera atribuido erróneamente a la región sureña. Sin embargo, un medio local de Iquitos difundió información más precisa sobre el lugar donde ocurrió el suceso, lo que permitió establecer que correspondía a Loreto y no a Ica.

Ubicación exacta del suceso. Foto: Facebook

Además, el Gobierno Regional de Loreto informó que facilitó un ataúd y una capilla para el velatorio de los restos de Zumaeta, lo que refuerza la ubicación real del caso. Por ello, es importante aclarar que, aunque el fallecimiento y las dificultades económicas de su pareja son reales, las publicaciones que sitúan el hecho en Ica difunden información equivocada, especialmente porque algunas solicitan apoyo económico para la mujer.

Nota de un medio local. Foto: Facebook

Conclusión

Por tanto, es impreciso que el caso de Agustín Zumaeta Chuquital, cuyo cuerpo fue velado sobre una mesa debido a las dificultades económicas de su pareja, haya ocurrido en Ica. El hecho sucedió en Loreto, como precisaron medios locales y lo confirma la intervención del Gobierno Regional de esa región, que facilitó un ataúd y una capilla para el velatorio.