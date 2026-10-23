Detectan más de 700 dragas para extraer oro en 13 ríos Loreto

A bordo de dragas que surcan y succionan oro, las estructuras criminales extraen oro en 13 ríos de Loreto. Así lo detalla un informe sobre este fenómeno elaborado a través de imágenes satelitales por el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

El documento destaca que se detectaron más de 700 dragas vinculadas a la minería ilegal en dicha región entre 2025 y 2026.

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Las imágenes satelitales del MAAP han permitido identificar la presencia de estas dragas, seguir su expansión por los ríos amazónicos y documentar la pérdida de bosques asociada a esta actividad.

De este modo, las autoridades ya cuentan con información para identificar su avance. Ahora deben traducirla en acciones concretas para frenarlo pues los millonarios recursos terminan en manos de estructuras criminales.

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La principal preocupación es que esta situación va en aumento año a año pues la explotación ilegal no solo deja afectaciones a las rentas legales, sino también al medio ambiente.

Este problema está generando contaminación de fuentes de agua de las que depende la población, así como afectación a los ecosistemas y pérdidas de bosques. Son más de 500 hectáreas deforestadas en el último año alrededor de río Marañón.

De acuerdo al colectivo País Seguro (PAS) que tuvo acceso al MAAP de agosto 2026, las dragas han invadido 13 ríos en Loreto. Los casos más alarmantes son el río Nanay 421 con dragas, río Marañón con 108 dragas, río Tigre con 67 dragas y el río Mazán con 63 dragas.

En todos ellos se ven las dragas como si fueran cualquier otro tipo de embarcación, pese a las intervenciones de las autoridades.

El ministro del Interior, César Astudillo, expresó que “aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia”.

Así, a comienzo de este mes de octubre un importante golpe contra la minería ilegal se ejecutó en la cuenca alta del río Nanay, donde las Fuerzas Armadas destruyeron diversas estructuras y equipos utilizados presuntamente para actividades de extracción ilegal de minerales.

El operativo, denominado 'Ayaymama', fue desarrollado del 3 al 5 de octubre de 2026 por personal del Distrito de Capitanías N.° 5 de la Marina de Guerra del Perú, aguas arriba de Puca Urco.

Durante la intervención, y bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), se ubicó un importante enclave utilizado por organizaciones dedicadas a la minería ilegal. La infraestructura intervenida fue valorizada en aproximadamente S/2.045.220.

Entre los bienes destruidos se encontraron una balsa de grandes dimensiones tipo 'gringa', utilizada para operaciones de mayor escala; dos balsas metálicas adaptadas como dragas; y seis balsas semisumergidas, que se encontraban ocultas entre la vegetación.

Asimismo, las autoridades ubicaron un campamento logístico que contaba con motores, motobombas y diversos repuestos empleados para mantener en funcionamiento las operaciones ilegales.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán con el objetivo de fortalecer el control territorial y combatir las actividades que generan daños ambientales en las cabeceras de cuenca de la región Loreto.