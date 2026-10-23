Detectan más de 700 dragas para extraer oro en 13 ríos Loreto

Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Detectan más de 700 dragas para extraer oro en 13 ríos de Loreto

Los casos más alarmantes son el río Nanay 421 con dragas, río Marañón con 108 dragas, río Tigre con 67 dragas y el río Mazan con 63 dragas. Son más de 500 hectáreas deforestadas en el último año alrededor de río Marañón.

Draga destruida en Maynas, Loreto.
Draga destruida en Maynas, Loreto.
Por
google iconLa República en Google

A bordo de dragas que surcan y succionan oro, las estructuras criminales extraen oro en 13 ríos de Loreto. Así lo detalla un informe sobre este fenómeno elaborado a través de imágenes satelitales por el Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

El documento destaca que se detectaron más de 700 dragas vinculadas a la minería ilegal en dicha región entre 2025 y 2026.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las imágenes satelitales del MAAP han permitido identificar la presencia de estas dragas, seguir su expansión por los ríos amazónicos y documentar la pérdida de bosques asociada a esta actividad.

De este modo, las autoridades ya cuentan con información para identificar su avance. Ahora deben traducirla en acciones concretas para frenarlo pues los millonarios recursos terminan en manos de estructuras criminales.

PUEDES VER: La captura del cabecilla 'Chili' es el objetivo N° 1 de la Policía

La principal preocupación es que esta situación va en aumento año a año pues la explotación ilegal no solo deja afectaciones a las rentas legales, sino también al medio ambiente.

Este problema está generando contaminación de fuentes de agua de las que depende la población, así como afectación a los ecosistemas y pérdidas de bosques. Son más de 500 hectáreas deforestadas en el último año alrededor de río Marañón.

De acuerdo al colectivo País Seguro (PAS) que tuvo acceso al MAAP de agosto 2026, las dragas han invadido 13 ríos en Loreto. Los casos más alarmantes son el río Nanay 421 con dragas, río Marañón con 108 dragas, río Tigre con 67 dragas y el río Mazán con 63 dragas.

En todos ellos se ven las dragas como si fueran cualquier otro tipo de embarcación, pese a las intervenciones de las autoridades.

El ministro del Interior, César Astudillo, expresó que “aquí no hay un debate sobre la minería: hay una confrontación entre el Estado y las economías criminales que usan el oro para financiar la violencia”.

Así, a comienzo de este mes de octubre un importante golpe contra la minería ilegal se ejecutó en la cuenca alta del río Nanay, donde las Fuerzas Armadas destruyeron diversas estructuras y equipos utilizados presuntamente para actividades de extracción ilegal de minerales.

El operativo, denominado 'Ayaymama', fue desarrollado del 3 al 5 de octubre de 2026 por personal del Distrito de Capitanías N.° 5 de la Marina de Guerra del Perú, aguas arriba de Puca Urco.

Durante la intervención, y bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), se ubicó un importante enclave utilizado por organizaciones dedicadas a la minería ilegal. La infraestructura intervenida fue valorizada en aproximadamente S/2.045.220.

Entre los bienes destruidos se encontraron una balsa de grandes dimensiones tipo 'gringa', utilizada para operaciones de mayor escala; dos balsas metálicas adaptadas como dragas; y seis balsas semisumergidas, que se encontraban ocultas entre la vegetación.

Asimismo, las autoridades ubicaron un campamento logístico que contaba con motores, motobombas y diversos repuestos empleados para mantener en funcionamiento las operaciones ilegales.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán con el objetivo de fortalecer el control territorial y combatir las actividades que generan daños ambientales en las cabeceras de cuenca de la región Loreto.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Detectan más de 700 dragas para extraer oro en 13 ríos Loreto

'Desaparecida: Natalee Holloway': el impactante documental de Netflix que explorará el caso de la joven asesinada por Joran van der Sloot

Said Palao involucrado en accidente vehicular: termina en comisaría tras choque de su auto y una moto

Sociedad

Senamhi confirma los distritos de Lima que sufrirán lluvias este fin de semana por el Fenómeno El Niño

A tres metros bajo tierra y por varias horas: obrero quedó sepultado tras derrumbe y fue rescatado con vida en Ventanilla

Volvió a comer después de casi un año: médicos de EsSalud realizaron compleja cirugía de 10 horas para reconstruir su vía digestiva

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Altercado entre senadores en la Comisión de Constitución marca aprobación del reglamento para elegir a miembros del TC

Senado se atribuyó poder por encima de Diputados al enviar ley que otorga facultades al Ejecutivo

Incendios forestales: Las consecuencias y la desatención