Encuesta de intención de voto sobre eventual segunda vuelta en Loreto no cuenta con respaldo del JNE y se ha difundido antes de concluir el conteo oficial de la ONPE El estudio no presenta información metodológica que permita verificar sus resultados y plantea un escenario específico entre dos candidatos cuando aún no se han definido oficialmente los resultados electorales .

Esta verificación fue elaborada por Alexia Alegría en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto del conteo de actas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se ha difundido en redes sociales una supuesta encuesta de intención de voto para una eventual segunda vuelta electoral por la gobernación regional de Loreto. Esta, atribuida a MAR Marketing, presenta a Fernando Meléndez, candidato de Alianza para el Progreso, con 37,9%, seguido de Vladimir Chong, de Somos Perú, con 26,5%. Asimismo, registra un 24,5% de personas que no saben o no opinan y un 11,1% que no votaría por ninguno de los candidatos.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Descripción que acompaña el viral. Foto: Facebook

Análisis de la encuesta difundida en redes sociales

En primer lugar, se consultó el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado que incluye a las personas naturales y jurídicas habilitadas para realizar y difundir encuestas electorales. No se encontraron resultados vinculados a MAR Marketing.

MAR Marketing no figura en el registro del JNE. Foto: JNE

En segundo lugar, la publicación no presenta la información metodológica requerida en el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del JNE. Se omiten datos como el tamaño de la muestra, tipo de muestreo, margen de error, financiamiento del estudio, entre otros que permitan determinar la confiabilidad del estudio.

Viral omite datos metodológicos relevantes. Foto: JNE

Por último, la publicación continúa circulando en redes mientras el conteo oficial de votos en Loreto aún no ha concluido. Al cierre de esta verificación, el 24 de octubre a las 7:40 p. m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado el 94,768% de actas y habían 2,714 que recién iban a ser enviadas a revisión con el Jurado Electoral Especial (JEE).

Los resultados preliminares ubicaban en primer lugar a Chong, con el 27,921% de votos válidos, seguido de Meléndez, con el 25,380%. Las demás organizaciones políticas registraban porcentajes inferiores al 16%.

Conteo de actas va al 94,768%. Foto: ONPE

Aunque en redes sociales ya se menciona a Chong y Meléndez como posibles candidatos de una segunda vuelta, al cierre de esta nota la ONPE aún no había contabilizado el 100% de las actas electorales. Es decir, todavía no se determina oficialmente qué candidatos pasarían a dicha instancia.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una encuesta atribuida a MAR Marketing que presenta a Fernando Meléndez, de Alianza para el Progreso, con el 35,8% de intención de voto, seguido de Vladimir Chong, de Somos Perú, con el 28,5%, ante una eventual segunda vuelta por la gobernación regional de Loreto. Sin embargo, se trata de contenido falso.

El autor no figura en el padrón oficial del JNE y no proporciona información metodológica para validar los resultados de su estudio. Además, hasta el término de esta verificación, ni siquiera se ha confirmado qué candidatos pasarían a la mencionada etapa electoral en la región.