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Ciencia

Científicos desarrollan un parche 3D biodegradable con residuos de soja que muestra potencial para regenerar la piel

El proyecto 3DBioPad busca crear dispositivos que mejoren la recuperación tras cirugías mamarias, aunque su efectividad clínica aún necesita validación.

Investigadores italianos han desarrollado un biomaterial biodegradable a partir de okara para fabricar apósitos mediante impresión 3D, con alto potencial en reparación de heridas.
Investigadores italianos han desarrollado un biomaterial biodegradable a partir de okara para fabricar apósitos mediante impresión 3D, con alto potencial en reparación de heridas.Ilustración LR
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Investigadores en Italia crearon un biomaterial biodegradable para fabricar apósitos mediante impresión 3D con okara, el residuo procedente de la producción de tofu y bebidas de soja. La investigación, difundida en Communications Materials, demostró en ensayos de laboratorio resultados con alto potencial para la reparación cutánea. Serena Graziosi, coordinadora del proyecto en el Politécnico de Milán, destacó: "La valorización de la okara forma parte de un enfoque de diseño que considera elementos interdependientes como la función del producto, la geometría, las propiedades del material y el proceso de fabricación".

El trabajo integró especialistas de la Universidad de Milán, el Politécnico de Milán y el centro NeMO Lab del Hospital Niguarda. Esta alianza científica es clave dentro de 3DBioPad, una iniciativa respaldada con fondos de la Unión Europea para desarrollar dispositivos dirigidos a aliviar molestias en la lactancia y facilitar la recuperación tras intervenciones quirúrgicas por cáncer de mama, aplicaciones cuya efectividad clínica aún requiere validación final.

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¿Cómo influyen los péptidos de soja en la regeneración de la piel?

Científicos del Politécnico de Milán obtuvieron un hidrolizado proteico a partir de subproductos de la legumbre para analizar sus beneficios en fibroblastos dérmicos humanos. Esas unidades biológicas desempeñan un rol central en el mantenimiento de la estructura cutánea y en los procesos de reparación de tejidos. Durante las pruebas de laboratorio, el extracto rico en aminoácidos mostró propiedades antioxidantes al disminuir las especies reactivas de oxígeno vinculadas al estrés celular.

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El estudio identificó además un efecto antiinflamatorio directo al modular la vía NF-κB y reducir la secreción de TNF-α, una molécula clave en la respuesta inmune. De acuerdo con la publicación en Nature, el hallazgo posiciona a estas biomoléculas como un insumo prometedor para el desarrollo de futuras terapias dermatológicas.

Asimismo, los ensayos experimentales confirmaron un incremento en la migración de las unidades dérmicas dentro de un modelo de cierre de heridas, un mecanismo esencial durante la cicatrización. A pesar de los resultados alentadores, los autores aclararon que "la respuesta observada en cultivos no demuestra por sí sola que el futuro parche regenere lesiones en pacientes", por lo que se requieren posteriores pruebas clínicas.

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Impresión 3D y polímeros biodegradables para desarrollar apósitos personalizados

Investigadores integraron un preparado vegetal en policaprolactona (PCL), un polímero biocompatible y biodegradable, con el fin de fabricar una base apta para manufactura aditiva. Diversos ensayos mecánicos, térmicos y estructurales confirmaron que este compuesto preserva las cualidades esenciales de la matriz sintética, a la vez que garantiza una liberación sostenida de sus principios bioactivos a través del tiempo.

La elaboración de arquitecturas tridimensionales complejas facilitó la creación de parches protectores ajustables a especificaciones anatómicas individuales. De acuerdo con el reporte del Politécnico de Milán (Polimi), la sustancia conservó su funcionalidad biológica posterior al procesamiento técnico. Esta singularidad une la geometría a medida con la eficacia del dispositivo, dentro de una estrategia enfocada en el reaprovechamiento de residuos agroalimentarios.

El proyecto prevé la construcción de un prototipo biomimético enfocado en la estructura cutánea mamaria. "La investigación continuará con la impresión 3D de un modelo biomimético", afirmó Carmen Lammi, líder científica de la iniciativa divulgada en Nature. Esa plataforma experimental posibilitará el examen directo del material bajo parámetros controlados, de forma previa a las etapas clínicas superiores.

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