Cáncer de mama: dispositivo portátil ayuda a la detección temprana

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro) hará campañas de tamizaje con el dispositivo que contribuye a la detección temprana del cáncer de mama. Foto: Minsa

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro) hará campañas de tamizaje con el dispositivo que contribuye a la detección temprana del cáncer de mama. Foto: Minsa

En el país, siete de cada 10 casos de cáncer de mama se detectan muy tarde, pero un dispositivo portátil que no utiliza radiación y se aplica en el primer nivel de atención puede cambiar estas dolorosas cifras. Es el iBreastExam.

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), con sede en Concepción (Junín), lanzó un programa piloto para acercar la detección temprana del cáncer de mama a las zonas más alejadas de la macrorregión centro. Abarca, además de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Huánuco.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

En el Perú, seis mujeres mueren cada día a causa de esta enfermedad oncológica, por lo que este programa podrá revertir esta tendencia.

El impacto es más profundo lejos de los grandes centros urbanos: en algunas regiones del país, las tasas de crecimiento de la mortalidad por cáncer de mama pueden ser hasta seis veces superiores al promedio nacional.

El programa del IREN Centro, que opera en regiones como Junín, Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Huánuco, busca acortar los tiempos de atención y superar las barreras geográficas que retrasan el diagnóstico.

“El lugar donde vive una mujer no debería determinar sus posibilidades de detectar oportunamente el cáncer de mama”, sostiene el director de IREN Centro, el médico Pablo Rodríguez". Foto: Minsa

Atención en profundidad

Junto con la Asociación Esperanza Centro y Roche Farma, el IREN Centro ha desarrollado un programa con el equipo iBreastExam, que identifica posibles anomalías en el tejido mamario mediante sensores táctiles.

El uso del dispositivo iBreastExam permite una rápida identificación de las anomalías y la derivación de las pacientes a los métodos de diagnóstico estándar.

No diagnostica la enfermedad ni reemplaza a la mamografía, la ecografía o la biopsia: funciona como un primer filtro que permite actuar a tiempo frente a cualquier caso sospechoso.

"El lugar donde vive una mujer no debería determinar sus posibilidades de detectar oportunamente el cáncer de mama", afirmó el director de IREN Centro, el médico Pablo Rodríguez, al describir la situación en el país.

"La tecnología nos ayudará a ampliar nuestro alcance, pero nuestro verdadero compromiso es que las mujeres que requieran estudios adicionales puedan continuar su atención hasta obtener un diagnóstico", precisó el especialista.

El uso del dispositivo iBreastExam facilita una rápida identificación de las anomalías y la derivación de las pacientes a los métodos de diagnóstico estándar. Foto: Minsa

No es suficiente la sospecha

El IREN Centro organizará las campañas de tamizaje y garantizará la continuidad de la atención de las pacientes dentro del circuito de salud del hospital.

Detectar una sospecha es solo el primer paso. Por esta razón, la Asociación Esperanza del Centro se encargará de orientar y acompañar a las mujeres con hallazgos sospechosos, para que continúen su ruta de atención y accedan a los servicios especializados que necesiten.

"Sensibilizar va más allá de iluminar monumentos de rosa durante un mes. No basta con detectar una sospecha de cáncer; debemos garantizar el acceso oportuno a un diagnóstico y a una ruta clara de tratamiento", expresó la presidenta de la Asociación Esperanza Centro, Zarella Quiñonez.

El equipamiento y la capacitación del personal para el programa del IREN Centro son aportados por Roche Farma.

"Necesitamos sumar esfuerzos para que la innovación no se concentre en centros urbanos, sino que llegue también a las regiones donde las necesidades son mayores", explicó el director de Acceso y Políticas de Salud de la empresa, Renzo Wong.