Presupuesto para cáncer caería 4,7% en 2027 mientras pacientes reportan demoras en sus tratamientos El proyecto de Presupuesto Público 2027 contempla S/1.113 millones para el Programa de Prevención y Control del Cáncer, 4,7% menos que en 2026. Un estudio realizado a más de 600 mujeres revela las dificultades para acceder a citas, exámenes y tratamientos.

Presupuesto contra el cáncer se reduciría en 2027 pese a demoras en citas, exámenes y tratamientos | Difusión

Presupuesto contra el cáncer se reduciría en 2027 pese a demoras en citas, exámenes y tratamientos | Difusión

Mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a citas, exámenes y tratamientos oncológicos, el proyecto de Presupuesto Público 2027 plantea una reducción de recursos destinados a la prevención y control del cáncer.

El Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer tendría una asignación de S/1.113 millones para el próximo año, monto que representa una reducción de 4,7% frente al presupuesto de 2026, de acuerdo con las cifras del proyecto presupuestal.

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7 de cada 10 pacientes con cáncer reportaron retrasos para iniciar tratamiento en el sistema público

La propuesta se conoce en medio de las brechas que persisten en el sistema público de salud. Un estudio del Observatorio Oncológico de la asociación Por Un Perú Sin Cáncer, denominado “La Ruta de la Paciente con Cáncer de Mama”, recogió las experiencias de más de 600 mujeres desde la sospecha de la enfermedad hasta el inicio del tratamiento.

Entre las pacientes atendidas en establecimientos públicos, el 69,5% reportó haber enfrentado retrasos para iniciar su tratamiento. Además, el 67% manifestó dificultades para realizarse exámenes médicos y el 28,9% señaló que conseguir una cita fue su principal obstáculo.

Las demoras también llevaron a parte de las pacientes a buscar atención en el sector privado. El 46,9% de las encuestadas indicó que acudió a establecimientos privados en busca de una atención más rápida.

Menos recursos frente a brechas de atención

Gianina Orellana, presidenta de Por Un Perú Sin Cáncer, señaló que la propuesta presupuestal debe analizarse considerando las dificultades que ya enfrentan los pacientes en establecimientos del Ministerio de Salud y EsSalud.

"Los resultados de nuestra investigación muestran que las pacientes ya enfrentan importantes barreras para acceder a su tratamiento. En este contexto, reducir los recursos destinados al cáncer genera una preocupación adicional", sostuvo.

La representante agregó que el presupuesto debería responder a las necesidades de los pacientes y garantizar que las etapas de prevención, diagnóstico y tratamiento no se vean comprometidas.

Las dificultades de acceso no se limitan a la obtención de una cita. Las pacientes pueden enfrentar problemas para realizarse estudios complementarios, acceder a medicamentos o continuar de manera oportuna con su tratamiento.

El costo de buscar atención privada

Cuando las demoras en el sistema público obligan a las pacientes a recurrir al sector privado, el impacto también puede trasladarse a la economía familiar.

Según información del Ministerio de Salud citada por Por Un Perú Sin Cáncer, una sesión de quimioterapia en el sector privado puede costar entre S/2.500 y S/3.500.

En determinados tratamientos para cáncer de mama, el gasto puede llegar aproximadamente a S/14.000 mensuales durante dos años, una suma que resulta difícil de asumir para la mayoría de familias.

El estudio evidencia así que las barreras para acceder al tratamiento no solo pueden significar una espera mayor, sino también un incremento considerable del gasto que deben afrontar las pacientes.

Casi un año para conocer el diagnóstico

El caso de Karin Pardo ilustra las dificultades que atraviesan algunas pacientes. Tiene cáncer de mama de alto riesgo de recaída y, según Por Un Perú Sin Cáncer, pasó casi un año esperando obtener un diagnóstico.

Posteriormente, lleva cerca de dos años esperando una respuesta para acceder al medicamento indicado para su condición. Durante ese periodo ha pasado por consultas, observaciones y gestiones entre instituciones sin obtener, hasta ahora, una solución.

Su caso forma parte de las situaciones que la organización busca visibilizar mediante el estudio sobre la ruta de atención de las pacientes con cáncer de mama.

Detectar temprano también es un desafío

Las dificultades comienzan incluso antes del tratamiento. La detección temprana continúa condicionada por el lugar de residencia, la disponibilidad de servicios y la capacidad económica de las pacientes.

Rosa Aquije, gerenta general de Previta Care, explicó que una de las principales barreras es la desigual disponibilidad de mamógrafos y personal especializado. Aunque Lima concentra una mayor cantidad de servicios, las pacientes también enfrentan costos, desplazamientos y tiempos de espera. En las regiones, particularmente en zonas rurales, estas dificultades pueden profundizarse.

Aquije señaló que para mejorar la detección temprana no basta con aumentar el número de equipos. También es necesario fortalecer el primer nivel de atención, capacitar al personal y garantizar rutas efectivas de derivación.

En ese contexto, mencionó el uso de tecnologías complementarias como iBreastExam, un dispositivo portátil que permite realizar una evaluación inicial de la mama sin utilizar radiación. Precisó que esta herramienta no reemplaza la mamografía, la ecografía ni los procedimientos necesarios para confirmar un diagnóstico, sino que puede contribuir a identificar casos que requieran una evaluación especializada.

De acuerdo con estimaciones de GLOBOCAN 2022, en el Perú se registraron aproximadamente 7.797 nuevos casos de cáncer de mama y 1.951 fallecimientos. Las cifras muestran la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer no solo el diagnóstico, sino también la continuidad de la atención.

Para Aquije, el desafío es lograr que la detección temprana no dependa exclusivamente de la capacidad económica de una mujer o de la distancia que exista entre su comunidad y un hospital especializado.

"El cambio más importante es pasar de un modelo en el que esperamos que la mujer llegue al hospital a uno en el que los servicios puedan acercarse a ella", señaló.

La discusión sobre el presupuesto para 2027 se da, por tanto, en un escenario en el que las pacientes todavía enfrentan barreras en distintas etapas de la atención oncológica: desde el acceso a una evaluación inicial hasta la confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento.