Tragedia en La Libertad: dos adolescentes mueren ahogados tras ingresar al mar de Salaverry para rescatar a su hermana menor Familiares denuncian la falta de salvavidas durante la emergencia. Además, el colegio de los adolescentes declaró un día de duelo institucional por la tragedia.

Adrián y Neymar H. E., de 15 y 17 años, fueron arrastrados por las olas tras ayudar a su hermana.

Adrián y Neymar H. E., de 15 y 17 años, fueron arrastrados por las olas tras ayudar a su hermana. Foto: composición LR

Lo que comenzó como una jornada familiar en la playa de Salaverry, en La Libertad, terminó en tragedia para una familia del centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, Trujillo. Adrián y Neymar H. E., de 15 y 17 años, respectivamente, murieron ahogados luego de ingresar al mar para auxiliar a su hermana de 12 años, quien había caído accidentalmente al agua.

Aunque la menor consiguió salir con vida gracias a la intervención de su padre, sus dos hermanos fueron arrastrados por el oleaje y no lograron regresar a la orilla. El caso generó cuestionamientos de los familiares por la presunta ausencia de personal de salvataje durante la emergencia, mientras que el colegio donde estudiaban los adolescentes declaró un día de duelo institucional.

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Hermanos ingresaron al mar para salvar a su hermana, pero fueron arrastrados por las olas

Según el relato de los parientes, la emergencia se desató cuando la familia se encontraba cerca de un sector rocoso del balneario y la niña resbaló hacia el agua. Al percatarse de lo ocurrido, ambos adolescentes descendieron de inmediato para ayudarla, pero la fuerza de las olas los golpeó y dificultó cualquier maniobra de salida.

Minutos después, el padre de los menores ingresó al mar y consiguió rescatar a su hija. Sin embargo, para ese momento los dos jóvenes ya habían sido arrastrados mar adentro.

“Simplemente ellos han estado en las piedras con sus papás. Accidentalmente se ha caído la hermanita y mis primos han bajado a ayudarle, pero no han podido no han podido rescatarla. El mar los ha golpeado. Ahí es donde mi tío entra y la rescata a ella. Ellos ya no han podido salir", explicó una de sus familiares en una entrevista a 24 Horas.

Familiares denuncian falta de salvavidas y colegio declara duelo por muerte de adolescentes

Tras la tragedia, los familiares cuestionaron la falta de personal especializado para atender la emergencia. Una de las primas de los adolescentes afirmó que no había salvavidas en la zona y que algunas embarcaciones cercanas no se acercaron debido a la intensidad del oleaje. También aseguró que existen videos en los que se ve a los hermanos pidiendo ayuda cuando aún permanecían con vida. Por ello, consideró que la presencia oportuna de rescatistas pudo haber cambiado el desenlace.

La muerte de los adolescentes también enlutó a la Institución Educativa Emblemática Arnaldo Reátegui Reátegui, donde ambos estudiaban el tercer y cuarto año de secundaria. En señal de duelo, el colegio declaró una jornada de duelo institucional.