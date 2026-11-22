Tras su captura en Ecuador y ser trasladado a Lima, Jolín Bazán Valderrama, alias Jolín, presunto cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría, declaró en la Dirección de Investigación Criminal estar arrepentido de sus actos, pero negó su participación en el secuestro y asesinato por el cual fue condenado a cadena perpetua.

Jolín manifestó estar arrepentido de sus actos al ser consultado si sentía remordimiento por los delitos cometidos. Asimismo, ante la pregunta sobre qué cosas lamentaba, respondió: "Me lamento de haber hecho muchas cosas".

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Cuando se le consultó sobre qué mensaje le daría a los trujillanos, expresó: "Está bien que ahora ya estoy en prisión, voy a pagar mis culpas". No ofreció detalles específicos sobre los crímenes a los que hacen referencia en las unidades policiales.

Tras su llegada a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), negó estar involucrado en el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022, delito por el que pesa sobre él una sentencia firme de cadena perpetua.

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Argumentó que lo vinculan al caso porque su hermano fue asesinado por integrantes de la banda rival Los Pulpos.

¿Por qué te capturó la Policía?

-Tengo una alerta roja internacional.

¿Por qué delitos?

-Por secuestro.

¿En qué otros delitos estas implicado?

-Por eso me han capturado.

¿A qué organización criminal perteneces?

-A ninguna.

¿Qué dices de La Jauría?

-Asumen eso porque tenía supuestos vínculos, por una supuesta rivalidad con Los Pulpos.

¿Con Los Pulpos?

-Por una rivalidad. Ellos mataron a mi hermano (Overt) y asumen que tengo una rivalidad con Jhonsson (Cruz Torres).

¿Por qué estaban prófugo en un resort de Ecuador?

-Estaba en un departamento, esperando, de acuerdo a ley, que mis abogados vean todo los relacionado con mi sentencia.

Bazán Valderrama fue detenido el 19 de noviembre en un resort de Tonsupa (Ecuador) mediante una operación conjunta entre las policías de Perú, Ecuador y el HSI de Estados Unidos, y fue expulsado a nuestro país para cumplir su condena y afrontar investigaciones por sicariato, extorsión y minería ilegal en La Libertad.

En declaraciones difundidas por 'Domingo al Día', Jolín, de 31 años, también reveló detalles sobre las ganancias económicas vinculadas a la minería ilegal en Pataz, la estructura de su organización y la actividad de los cabecillas de 'Los Pulpos'.

Jolín fue capturado el jueves pasado en un resort de Playa Azul, en Esmeraldas, Ecuador, lugar por el que pagaba un alquiler superior a 1.500 dólares mensuales.

Durante el registro de sus pertenencias en Ecuador, los agentes incautaron 5.000 dólares en efectivo, joyas de oro macizo y relojes Rolex. También 10 celulares de alta gama y dos laptops.

Luego fue expulsado de territorio ecuatoriano y trasladado por vía aérea a Lima, donde permanece recluido en los calabozos de la Dirincri. En los próximos días el Inpe estaría definiendo el lugar de reclusión.

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El jefe de la Dirincri, general PNP Ricardo Espinoza, recordó que Jolín Bazán fue incorporado en setiembre de este año al Programa de los Más Buscados con una recompensa de 300 000 soles.

Informes de inteligencia alertaron sobre su desplazamiento entre Colombia y Ecuador.

En sus declaraciones, recogidas por 'Domingo al Día', Jolín Bazán Valderrama afirmó que las actividades vinculadas a la extracción ilegal de oro en Pataz dejan un porcentaje de ganancia del 10% al 15%, equivalente a montos de entre 100 000 y 150 000 dólares en un periodo de mes y medio a dos meses.

Precisó que, al concretar dos, tres o cuatro operaciones de este tipo, los ingresos pueden alcanzar medio millón de dólares repartidos entre los integrantes de la red.

Sobre La Nueva Jauría, el detenido manifestó que esta red está conformada por unos cincuenta integrantes que operan en la sierra liberteña, aunque reconoció que existen otras facciones que replican el nombre de la organización.

Asimismo, ante la consulta sobre quién asumirá el mando tras su captura, mencionó a 'El Jorobado Deyvis', mientras que el reportaje identificó también a Henry Lescano como uno de los nombres vinculados a la continuidad de las operaciones en Pataz.

El general PNP Ricardo Espinoza explicó que la estructura criminal emplea empresas fachada y armamento de largo alcance para disputar el control de socavones mineros en Pataz.

Bazán Valderrama negó financiar campañas en redes sociales realizadas con inteligencia artificial contra efectivos policiales o contra Jhonsson Smith Cruz Torres.