Protesta masiva en Trujillo: cerca de 2.000 trabajadores municipales acatan paro de 48 horas contra recortes del MEF en el Presupuesto 2027 Los sindicatos están en desacuerdo con dos artículos del presupuesto, que según ellos, perjudican la negociación colectiva y las condiciones laborales de los empleados del Estado. Solicitan atención del Ejecutivo y del MEF.

Cerca de 2.000 trabajadores de distintas instituciones públicas de La Libertad iniciaron un paro de 48 horas y salieron a las calles de Trujillo para exigir cambios en el proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027. La movilización busca que el Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) retiren dos artículos que, según los sindicatos, perjudican los derechos laborales y la negociación colectiva.

La protesta reúne a integrantes de diferentes organizaciones sindicales de la región, quienes recorrieron las principales calles de la ciudad para expresar su rechazo a las disposiciones incluidas en la propuesta presupuestal. Los manifestantes esperan que sus reclamos sean atendidos por el Ejecutivo y el titular del MEF.

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Sindicatos cuestionan artículos del Presupuesto 2027 por posibles recortes a los trabajadores

Ulises Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), señaló que los cuestionamientos se concentran en dos artículos del proyecto de ley. Según explicó, estas disposiciones afectarían la negociación colectiva y las condiciones laborales de los empleados estatales. El representante sindical también manifestó su preocupación por una posible reducción de las remuneraciones durante la jubilación.

La movilización cuenta con la participación de cerca de 2.000 trabajadores de distintas entidades públicas de La Libertad, quienes exigen que se retiren los artículos cuestionados antes de la aprobación del presupuesto para el próximo año. Rodríguez indicó que esperan ser escuchados por el Ejecutivo y por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ante las consecuencias que atribuyen a las medidas propuestas.