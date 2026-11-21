EsSalud incorpora equipos por casi S/3 millones en hospitales de la Red Sabogal para reducir esperas y ampliar cirugías La incorporación de equipos beneficiará a más de un millón de asegurados del Callao, Lima Norte y el Norte Chico, y contempla un ahorro proyectado superior a S/4,5 millones anuales.

EsSalud recibe nuevos equipos médicos de la Universidad Norbert Wiener para fortalecer la atención en hospitales del Callao, Lima Norte y Norte Chico.

EsSalud recibe nuevos equipos médicos de la Universidad Norbert Wiener para fortalecer la atención en hospitales del Callao, Lima Norte y Norte Chico.

EsSalud incorporó equipos médicos valorizados en casi S/3 millones en establecimientos de la Red Prestacional Sabogal, durante una ceremonia realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. La entrega, en el marco de un convenio con la Universidad Norbert Wiener, beneficiará a más de un millón de asegurados del Callao, Lima Norte y el Norte Chico.

El nuevo equipamiento está destinado a mejorar los diagnósticos y ampliar la atención en cardiología, oftalmología, cirugía, rehabilitación y radiodiagnóstico. Entre los cambios proyectados figuran la reducción de las esperas para estudios cardiológicos y la habilitación de salas de operaciones en el Hospital Sabogal, además de nuevos recursos para otros centros de la red.

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Reducirán tiempos de espera en cardiología con nuevos equipos

En cardiología, el Hospital Sabogal recibió tres equipos Holter para monitorear la actividad cardíaca. La proyección es realizar alrededor de 500 estudios al mes y reducir la espera de 45 a 30 días. Para oftalmología, dos tomógrafos se destinaron a los hospitales Sabogal y Luis Negreiros Vega.

En este último establecimiento, la tecnología permitirá evaluar a unos 300 pacientes mensuales. Además, la red recibió tres torres de cirugía laparoscópica y tres electrobisturís. Dos torres y los electrobisturís irán al Hospital Sabogal, donde permitirán habilitar dos salas con capacidad potencial para 240 cirugías; la tercera torre se asignará al Luis Negreiros Vega.

Por su parte, los servicios de rehabilitación también sumaron equipos. El CAP Negreiros recibió un tanque de hidroterapia, lámparas infrarrojas, un tanque de parafina, un calentador de baño María y cuatro equipos de electroterapia, en beneficio de 5.857 asegurados. El Hospital Luis Negreiros Vega incorporó otro tanque de hidroterapia y un equipo portátil de electroterapia.

¿Qué otros equipos recibieron los establecimientos de la red?

En el Hospital Sabogal, Microbiología recibió una autoclave vertical de 120 litros y una congeladora de 350 litros. También se instalaron sistemas de aire acondicionado en Recuperación y Terapia del Dolor. Para Radiodiagnóstico y Ecografía se incorporó un equipo de rayos X rodable tipo arco en C, que genera imágenes en tiempo real.

La incorporación busca reducir la dependencia del alquiler de tecnología médica, al integrar dispositivos al patrimonio institucional. Las proyecciones estiman un ahorro de S/375.964 mensuales, equivalente a más de S/4,5 millones al año. Esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de los servicios asistenciales de la red.

La cooperación entre EsSalud y la Universidad Norbert Wiener también comprende la formación de profesionales de salud, junto con el fortalecimiento de los servicios para asegurados. En la ceremonia participaron el gerente general de EsSalud, Richard León Vargas; la gerenta de la Red Prestacional Sabogal, Carmen Terrazas Obregón; y el rector universitario, Alberto Bejarano Heredia.