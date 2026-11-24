Violencia contra la mujer: EsSalud atendió cerca de 45.000 consultas psicológicas a través de la Línea 107 El servicio gratuito recibió más de 231.000 llamadas en lo que va del año e identificó 191 casos de mujeres afectadas por distintos tipos de violencia. La orientación está disponible las 24 horas.

Las mujeres que atraviesan situaciones de violencia pueden acceder a orientación psicológica gratuita durante las 24 horas del día a través de la Línea 107 de EsSalud. En lo que va de 2026, este servicio recibió cerca de 45.000 llamadas mediante su opción 2, especializada en atención psicológica, y permitió identificar 191 casos de mujeres afectadas por diferentes formas de agresión.

De acuerdo con información del Seguro Social de Salud, la Línea 107 recibió más de 231.000 llamadas a nivel nacional durante este año. Entre las situaciones identificadas figuran casos de violencia física, psicológica y sexual, violencia patrimonial y tocamientos indebidos.

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Ante estos reportes, los especialistas brindan contención emocional, informan sobre las rutas de protección disponibles y coordinan la atención médica que cada situación requiera.

EsSalud y MIMP articulan atención para mujeres víctimas de violencia

Como parte de las acciones para mejorar la respuesta ante estos casos, EsSalud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) implementaron una interconexión entre la Línea 107 y la Línea 100.

Número para atención en caso de violencia.

Este mecanismo permite que, cuando los especialistas identifican una situación que requiere atención especializada, puedan derivar directamente a la usuaria a la Línea 100 sin interrumpir la comunicación ni pedirle que realice una nueva llamada.

La medida busca facilitar el acceso a los servicios de orientación y protección, además de evitar que las mujeres tengan que relatar reiteradamente experiencias dolorosas, lo que podría generar situaciones de revictimización.

Keendy Rodas Tristán, subgerente de Atención al Asegurado de EsSalud, señaló que el servicio cuenta con profesionales capacitados para escuchar sin juzgar, intervenir ante situaciones de crisis y orientar a las usuarias sobre las alternativas de ayuda. La atención se brinda en un espacio confidencial y respetuoso.

EsSalud realiza campaña para promover la denuncia y búsqueda de ayuda

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, trabajadoras de la Gerencia Central de Atención al Asegurado de EsSalud realizaron un flashmob en la sede central de la institución.

Con música, carteles y mensajes de solidaridad, las teleoperadoras dejaron momentáneamente sus puestos de atención para transmitir un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: no están solas y pueden buscar orientación y apoyo psicológico mediante la Línea 107, opción 2.

La actividad forma parte de las acciones de sensibilización impulsadas por la institución para dar a conocer los canales de ayuda disponibles y promover una atención cercana y empática a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

¿Cómo recibir orientación psicológica gratuita en EsSalud?

La Línea 107, opción 2, ofrece orientación psicológica gratuita las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

El servicio está disponible para toda la población, independientemente de si cuenta con EsSalud, el Seguro Integral de Salud (SIS), un seguro privado o no tiene cobertura médica.

A través de este canal, las personas pueden recibir acompañamiento emocional, orientación especializada y conocer las alternativas de ayuda ante situaciones difíciles.

EsSalud recordó que ninguna forma de violencia debe ser normalizada ni justificada y que todas las mujeres tienen derecho a recibir ayuda, ser escuchadas y vivir sin miedo. Si necesitas orientación psicológica o atraviesas una situación de violencia, puedes llamar gratuitamente al 107 y seleccionar la opción 2.