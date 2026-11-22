EsSalud, Perúpetro y Provías gastarán más de S/6 millones en tarjetas navideñas de hasta S/3.000 para sus trabajadores La Red EsSalud Sabogal invertirá S/ 5.901.500 en 7.188 tarjetas navideñas de S/ 800 y 2.593 tarjetas de S/ 50 para juguetes. Perúpetro, Provías y Enapu también implementarán tarjetas navideñas, alcanzando hasta S/ 3.000 por trabajador en total.

La Red EsSalud Sabogal, Perúpetro, Provías y la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) gastarán más de S/ 6 millones en la entrega de tarjetas electrónicas de Navidad para alimentos, vestimenta y regalos de niños, según reveló el dominical Cuarto Poder.

De acuerdo con el informe periodístico, la Red Asistencial Sabogal de EsSalud tiene previsto destinar S/ 5.901.500 a la adquisición de tarjetas navideñas para sus trabajadores. El presupuesto contempla dos procesos de contratación: uno para el personal de los regímenes laborales 276 y 728, y otro para los trabajadores CAS (1057).

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De acuerdo con las bases de contratación, la institución solicitará 7.188 tarjetas electrónicas de S/ 800 cada una, destinadas a la compra de alimentos y bebidas. A ello se suman otras 2.593 tarjetas de S/ 50 para la adquisición exclusiva de juguetes. Al respecto, EsSalud aseguró que la buena pro será entregada el 2 de diciembre.

"El presente proceso de selección busca adquirir tarjetas electrónicas o vales de consumo de alimentos y juguetes, para ser entregadas a los trabajadores e hijos en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo con la finalidad de contar con trabajadores satisfechos y comprometidos con la atención de nuestros asegurados", se lee en el documento mostrado por el dominical.

Perúpetro entregará tarjetas de hasta S/ 3.000 por trabajador

Otra de las instituciones que contempla importantes beneficios navideños es Perúpetro, entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Se han previsto dos procesos de contratación para las celebraciones de fin de año.

El primero contempla tarjetas de consumo por S/ 1.500 para que los trabajadores puedan adquirir alimentos y cubrir los gastos de la cena navideña. Sin embargo, este no sería el único beneficio.

La entidad también contempla la adquisición de 115 tarjetas de consumo de S/ 1.500 cada una para la compra de vestimenta. De esta manera, los trabajadores beneficiados podrían recibir hasta S/ 3.000 en tarjetas electrónicas.

En total, se gastarán S/ 222.000 para "la mejora del clima laboral".

Provías destinará más de S/ 367.000 a tarjetas navideñas

En este caso, el presupuesto asciende a S/ 367.631, monto que, según la entidad, responde a compromisos establecidos en convenios colectivos y laudos arbitrales.

La contratación contempla 64 tarjetas de S/ 1.200 cada una, otras 259 de S/ 1.100, una tarjeta de S/ 800 y siete de S/ 733. Los beneficios estarán dirigidos a trabajadores de los regímenes laborales 728 y CAS 1057.

Consultada por Cuarto Poder, la institución indicó que los convenios colectivos que incluyen la entrega de estas tarjetas navideñas se establecieron desde 2012.

Enapu también contempla beneficios navideños

La lista de entidades públicas que preparan beneficios para sus trabajadores incluye a la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Según el reportaje, esta institución también contempla la entrega de tarjetas de consumo por un valor de S/ 1.298 para las compras navideñas de su personal.