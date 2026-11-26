El mar se calienta, el pescado sube y luce “sancochado”: bonito alcanza los S/20 el kilo en mercados de Lima Los mercados reportan alzas en la cojinova y el pampanito, que ahora se venden a S/20 y S/35, respectivamente, mientras la veda del bonito está vigente del 1 al 30 de noviembre.

Comerciantes de Villa María del Triunfo reportan cambios en la coloración de corvina y viuda, causados por temperaturas elevadas. El calentamiento del mar podría impactar el abastecimiento en los próximos meses.

Comerciantes de Villa María del Triunfo reportan cambios en la coloración de corvina y viuda, causados por temperaturas elevadas. El calentamiento del mar podría impactar el abastecimiento en los próximos meses. Foto: composición LR

El precio del bonito alcanzó los S/20 por kilo en mercados de Lima y Callao, tras registrar un incremento de hasta 300% respecto a su costo anterior. La subida coincide con el calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño, que también afecta la disponibilidad de otras especies de consumo habitual.

A las variaciones de precios se suman reportes de comerciantes sobre cambios en la coloración de pescados provenientes del norte, como la corvina y la viuda. Las condiciones del mar, las restricciones de pesca y la disponibilidad de recursos forman parte del escenario que enfrenta el comercio pesquero.

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Bonito, cojinova y pampanito registran alzas en los mercados

En el Mercado Central del Callao, la cojinova pasó de S/15 a S/20 por kilo, mientras que el pampanito subió de S/25 a S/35. El mayor incremento se registró en el bonito, que pasó de costar entre S/5 y S/8 a venderse a S/20 por kilo, lo que representa un alza de entre 150% y 300%.

A este escenario se suma la veda reproductiva del bonito, vigente del 1 al 30 de noviembre en todo el litoral peruano. Aunque la pesca y comercialización están restringidas, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó dos periodos de pesca exploratoria: del 9 al 13 y del 23 al 27 de noviembre, con un límite total de 6 mil toneladas destinadas posteriormente a la venta.

Pescados del norte presentan cambios de coloración por las altas temperaturas

En el Mercado Mayorista Pesquero de Villa María del Triunfo (VMT), comerciantes reportaron cambios en el aspecto de ejemplares de corvina y viuda procedentes del norte. Según describieron, algunas piezas presentan una coloración distinta en la carne, similar a la de un pescado sancochado, característica que atribuyen a las altas temperaturas del mar. También señalaron que este cambio no significa necesariamente que el producto esté en mal estado.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que el calentamiento superficial del mar peruano alcanzó su mayor intensidad y proyectó que El Niño Costero mantendrá una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Además, los oleajes anómalos previstos para diciembre y enero podrían afectar el abastecimiento al desplazar especies de sus zonas habituales. Otros factores, como los desembarques, el transporte y la estacionalidad, también influyen en los precios.