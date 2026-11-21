Dengue en Perú: ¿cuáles son los síntomas a tener en cuenta para acudir al médico? Especialistas advierten que las señales de alerta que aparecen cuando baja la fiebre. Alertan, además, sobre el peligro de usar antiinflamatorios sin receta.

Ante el alto riesgo de contagio por dengue en nuestro país, el Seguro Social de Salud (EsSalud) pidió a la población identificar a tiempo los primeros síntomas de la enfermedad, acudir a un centro de salud para recibir atención médica y evitar la automedicación.

Al respecto, el doctor Edwin Neciosup, epidemiólogo y jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, señaló que la enfermedad avanza por etapas y requiere vigilancia para evitar complicaciones graves.

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Así, describió que, durante los primeros tres días, el dengue suele provocar fiebre alta sin causa aparente, dolor intenso detrás de los ojos, dolores musculares y en las articulaciones, además de malestar general y decaimiento.

En ese sentido, el médico recomendó anotar la fecha exacta en que empezó la fiebre antes de ir al médico y recordó que una prueba rápida negativa en los primeros días no siempre descarta la enfermedad, por lo que se debe continuar con el control clínico.

La etapa de mayor peligro ocurre entre el tercer y el séptimo día, justo cuando la fiebre empieza a bajar y parece que el paciente mejora. En ese momento hay que vigilar la aparición de signos de alarma: dolor abdominal fuerte y continuo, vómitos seguidos, sangrado de encías o nariz, mucho sueño o irritabilidad, debilidad extrema y orinar muy poco. Si aparece cualquiera de estas señales, la persona debe ir de inmediato a emergencias porque puede necesitar hospitalización.

El especialista de EsSalud advirtió que las mujeres embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de complicarse. Por ello, estos grupos requieren una vigilancia médica más estricta desde el inicio de los malestares.

Cuidado con la automedicación

Sobre el uso de medicinas, Neciosup alertó sobre el riesgo de pedir inyecciones en farmacias o tomar pastillas sin receta médica. Explicó que antiinflamatorios como el diclofenaco aumentan el riesgo de sangrado en pacientes con dengue, y que medicamentos como la dexametasona no deben usarse sin una orden médica específica.

Finalmente, EsSalud recomendó proteger con mosquiteros a las personas con sospecha de dengue para evitar que los zancudos las piquen y contagien a otros. También recordó que se deben lavar, escobillar y tapar bien todos los recipientes donde se guarda agua, además de eliminar objetos en desuso donde pueda reproducirse el zancudo transmisor Aedes aegypti.