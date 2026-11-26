DRE Piura anuncia qué pasará con las clases escolares este viernes 27 de noviembre por intensas lluvias La Dirección Regional de Educación de Piura emitió un comunicado ante las precipitaciones registradas en las últimas horas. La entidad precisó qué ocurrirá con las clases de Educación Básica y qué medidas deberán adoptar los colegios.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Piura motivaron un nuevo pronunciamiento de las autoridades educativas. La Dirección Regional de Educación (DRE) publicó un comunicado en el que informó sobre la culminación de las clases de Educación Básica este viernes 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Directiva N.° 017-2026.

A través del documento, fechado el jueves 26 de noviembre, la entidad exhortó a las autoridades educativas a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa, ante las condiciones climáticas que afectan a la región.

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¿Qué pasará con las clases escolares en Piura este viernes 27 de noviembre?

Según el comunicado de la DRE Piura, este viernes 27 de noviembre culminan las clases de Educación Básica, conforme a lo establecido en la Directiva N.° 017-2026.

Asimismo, la entidad precisó que las autoridades de las instituciones educativas, los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) y los institutos tecnológicos y pedagógicos deberán evaluar las condiciones de seguridad para determinar si corresponde continuar con el servicio educativo presencial.

En caso de que no existan las condiciones necesarias, se optará por la educación a distancia, con el objetivo de evitar que estudiantes y trabajadores se expongan a situaciones de riesgo por las precipitaciones.

¿Qué medidas deberán adoptar los colegios e institutos de Piura?

La Dirección Regional de Educación también indicó que las instituciones deberán evaluar y, de ser necesario, reprogramar sus actividades de clausura.

Esta medida deberá comunicarse oportunamente a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), según corresponda, y a la comunidad educativa.

Finalmente, la DRE Piura remarcó que la prioridad es proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores, por lo que exhortó a las autoridades educativas a adoptar todas las medidas de prevención necesarias frente a las lluvias registradas en la región.