Defensoría pide clases virtuales este viernes 27 de noviembre en Piura por intensas lluvias: ¿Qué pasará con los colegios? La Defensoría del Pueblo exhortó a las instituciones educativas públicas y privadas de Piura a activar sus planes de contingencia y priorizar las clases virtuales ante las fuertes precipitaciones y la acumulación de agua en distintas zonas.

Las intensas lluvias que afectan a la región Piura motivaron un llamado de atención de la Defensoría del Pueblo, que exhortó a las instituciones educativas del sector público y privado a adoptar medidas preventivas para proteger a los estudiantes. Entre sus principales pedidos figura el desarrollo de clases virtuales durante este viernes 27 de noviembre.

A través de un pronunciamiento, la institución advirtió sobre la acumulación de agua en cuencas ciegas y los riesgos que podrían enfrentar los escolares durante sus desplazamientos hacia los centros educativos. Por ello, pidió activar los planes de contingencia y priorizar la integridad y la vida de los estudiantes.

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¿Habrá clases virtuales en Piura este viernes 27 de noviembre?

La Defensoría del Pueblo exhortó a los responsables de las instituciones educativas públicas y privadas a implementar la modalidad virtual para la jornada escolar de este viernes 27 de noviembre, como medida preventiva frente a las condiciones climáticas que afectan a la región.

Es importante precisar que el pronunciamiento constituye un pedido de la Defensoría a los centros educativos para que activen sus protocolos de emergencia. No se trata de un anuncio de suspensión general de clases confirmado por el Ministerio de Educación.

La recomendación busca evitar que los estudiantes tengan que trasladarse por zonas afectadas por las precipitaciones y la acumulación de agua, situaciones que podrían comprometer su seguridad.

Defensoría también pide evaluar el teletrabajo en Piura

El pronunciamiento también estuvo dirigido a los titulares de las entidades públicas y privadas, a quienes se instó a evaluar e implementar el teletrabajo cuando resulte viable.

La institución señaló que esta medida debe considerar los riesgos que representa el traslado de trabajadores desde distintos distritos de la provincia, con el objetivo de proteger su integridad y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y secretarios técnicos de las plataformas de Defensa Civil de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y otros distritos afectados por las lluvias intensas para que realicen oportunamente el empadronamiento de las personas y familias damnificadas o afectadas.