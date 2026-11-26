Alerta por el dengue en Perú: especialista advierte fallas en el control del mosquito y riesgo de saturación hospitalaria entre diciembre y enero El especialista en salud pública, Omar Neyra, critica la falta de eficacia en la estrategia sanitaria del Gobierno, priorizando la vacunación y descuidando medidas preventivas.

Las demoras en diagnósticos y la necesidad de fumigación adecuada podrían empeorar la situación en diciembre y enero de 2027, bajo condiciones climáticas favorables.

Las demoras en diagnósticos y la necesidad de fumigación adecuada podrían empeorar la situación en diciembre y enero de 2027, bajo condiciones climáticas favorables. Foto: composición LR

El Perú supera los 112.000 casos de dengue durante 2026 y registra más de un centenar de fallecidos, en un escenario marcado por el incremento de contagios y las dificultades para detectar oportunamente la enfermedad. El especialista en salud pública Omar Neyra advirtió sobre las deficiencias en la estrategia sanitaria y señaló que la falta de acciones sostenidas contra el mosquito transmisor podría agravar la situación durante los próximos meses.

En declaraciones a Infobae Perú, el experto cuestionó que las medidas del Gobierno hayan concentrado buena parte de sus esfuerzos en la vacunación y la ampliación de la capacidad hospitalaria, mientras otras intervenciones preventivas no recibieron la misma atención. Su preocupación se extiende a diciembre y enero de 2027, periodo en el que las lluvias y las temperaturas elevadas podrían generar condiciones favorables para la reproducción del Aedes aegypti.

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Dengue en Perú: más de 112.000 contagios y cuestionamientos a la estrategia del Gobierno

Los reportes epidemiológicos de fines de noviembre de 2026 sitúan los contagios por encima de los 112.000 y 122.000 casos, con más de un centenar de fallecidos. Según los datos del Ministerio de Salud (Minsa), el incremento supera el 200% respecto al mismo periodo de 2025.

La Libertad, Piura y Lambayeque concentran la mayor cantidad de contagios, mientras San Martín y Lima también figuran entre las regiones afectadas. Neyra relacionó este escenario con las lluvias, las temperaturas elevadas y el fenómeno de El Niño, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

El experto cuestionó que la respuesta sanitaria priorizara la vacunación de personas de entre 10 y 20 años y la ampliación de camas hospitalarias, sin desarrollar con la misma intensidad otras medidas preventivas. También señaló que la inmunización busca reducir el riesgo de cuadros graves y fallecimientos, pero no garantiza evitar el contagio.

Diagnóstico tardío y falta de fumigación: las medidas urgentes ante el avance del dengue

Neyra también advirtió sobre las demoras en el diagnóstico. Según explicó al medio anteriormente mencionado, algunas pruebas de laboratorio tardan entre dos y tres días, por lo que propuso incorporar métodos capaces de detectar el virus en aproximadamente 30 minutos.

El especialista indicó que los pacientes con complicaciones pueden sufrir un desequilibrio hemodinámico y necesitar hidratación, administración de suero mediante una bomba de infusión y monitoreo constante. La identificación tardía de estos cuadros puede provocar que lleguen en condiciones más complejas a los hospitales.

Como respuesta, planteó tres medidas: fumigación permanente en las zonas afectadas, distribución masiva de repelentes y creación de unidades especializadas para atender a pacientes con dengue. Según explicó, la estabilización e hidratación pueden realizarse sin que todos los afectados necesiten ingresar inicialmente a cuidados intensivos.

Asimismo, expresó interrogantes sobre la eficacia de la vacuna Takeda frente al serotipo 3 (DENV-3), señalado como predominante durante los últimos meses. Sin embargo, aclaró que no dispone de investigaciones propias para establecer su efectividad frente a esta variante.

Finalmente, cuestionó la falta de acciones sostenidas de los gobiernos regionales, responsables de gestionar los servicios de salud en sus jurisdicciones. También manifestó preocupación por los contagios y fallecimientos entre niños, adolescentes y personas de entre 35 y 40 años, ante un escenario climático que podría complicar la situación durante el cierre de 2026 y el inicio de 2027.