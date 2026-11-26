Líos y peleas internas en Obras: Piñán deja la vocería tras de ser acusado de "traicionar" a Ricardo Belmont Belmont anunció la expulsión de López tras acusarlo, presuntamente, de impulsar cambios sin su consentimiento, mientras Piñán perdió su puesto como vocero de la bancada. El líder de Obras también solicitó a sus congresistas el 10% de su sueldo mensual como aporte al partido. Piñán ha rechazado traicionar al partido y afirma que se buscó democratizar la elección de los representantes del partido y se mostró en contra de dar un diezmo al partido.

El partido Cívico Obras atraviesa una crisis interna por los líos y acusaciones entre su líder, Ricardo Belmont, y los diputados Víctor Piñán y Hebert López.

Todo inició luego de que Belmont difundiera un video en redes sociales en el que acusó a Piñán de una presunta traición por intentar modificar el reglamento interno de la bancada para elegir al vocero y a los integrantes de la Mesa Directiva de la bancada. Asimismo, señaló a López como el supuesto impulsor de la recolección de firmas para concretar ese cambio.

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"Es algo muy grave, están pretendiendo sorprender a diputados y senadores para cambiar el reglamento interno de nuestro partido, en una actitud muy desleal. Entre los espartanos, la traición está prohibida y hoy hemos sido traicionados nada menos que por el vocero de Obras, quien ha estado corriendo una carta diciendo que Ricardo Belmont, como presidente del partido, quería echar a mucha gente que está trabajando en el Congreso; eso es falso", dijo.

Tras su acusación, Belmont anunció la expulsión de López del partido. "Se puede ir a otro partido, lo acogerán en otro partido; él era el que estaba corriendo el documento que, supuestamente, habían firmado. Le vamos a dar el derecho a la defensa y, luego, se le va a invitar al retiro para que se vaya del partido", expresó.

No obstante, el líder de Obras cambió la forma de sacar al diputado de la agrupación. "Tenemos la potestad de expulsarlo. No lo quiero expulsar, quiero que se vaya si tiene un poco de dignidad. Esto realmente, señores y señoras, hubiera querido que nunca salga a la luz".

Víctor Piñán deja la vocería de Obras

Tras la denuncia de Belmont, Víctor Piñán dejó de figurar como vocero titular de la bancada de Obras ante la Junta de Portavoces. En su lugar, ahora aparece Raúl Camargo, quien se desempeñaba como vocero alterno del grupo parlamentario.

El cambio ocurrió después de que Belmont, presidente y fundador del Partido Cívico Obras, acusara a Piñán de impulsar una modificación del reglamento interno sin su conocimiento. El dirigente calificó la iniciativa como una actitud desleal y afirmó que buscaba cambiar las reglas de organización de la bancada.

Reacciones

Este diario intentó contactarse con ambos parlamentarios para recibir sus descargos.

El congresista Piñán aseguró que, hasta el momento, no ha podido conversar con Belmont debido a que el líder del partido cuenta con una "bastante recargada" y es complicado hablar con él. Sobre su salida de la vocería, afirmó que "ya se dieron los cambios" y es muy respetuoso con las decisiones que se tomen.

En esa misma línea, el diputado contó que, según su versión, todo comenzó cuando se recibió la carta en la que se exige el pago del 10% de su sueldo al partido y él se negó a hacerlo. "Yo como vocero, tengo que llevar la voz de los diputados, ellos no están a favor de esa decisión unilateral del señor Belmont porque me negué a cumplir con los acuerdos del pago", declaró a este diario.

"Hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción, pero si había esa coacción, eso sí se decía. Pero no me consta que hayan sancionado a ningún diputado, no estoy de acuerdo con esa decisión", mencionó.

Narró que la intención que se tuvo fue cambiar el reglamento para "democratizar" la elección de los representantes del partido y que no sea "a dedo".

"Él me acusa de traición porque yo, como vocero, llevaba la voz de los diputados y el reglamento de la bancada de Obras había sido diseñado de tal manera que, únicamente, había designación por parte del presidente del partido y no había una elección", declaró al ser consultado sobre la acusación de supuesta traición en su contra.

Por su parte, el diputado López evitó declarar a este medio.

Contratación de trabajadores en el Congreso

La disputa también se extendió a la contratación de personal para el Congreso. Belmont sostuvo que la Secretaría General habría incorporado a más de 150 trabajadores sin consultarle, pese a que ocupa la presidencia del partido.

De acuerdo con su denuncia, al revisar la relación de empleados, advirtió que solo el 3% estaría vinculado a Obras, mientras que el resto tendría nexos con otras organizaciones políticas. Además, cuestionó que entre los contratados hubiera familiares de congresistas.

"Hemos encontrado familiares de los senadores, de los diputados (trabajando dentro del Congreso); ahora vamos a verificarlo. Si Obras se va a quedar con un solo congresista, lo haremos, porque los principios de Obras no pueden transgredirse", señaló.

Ricardo Belmont pide a sus congresistas y trabajadores el 10% de su remuneración mensual



El jueves 26 de noviembre se conoció que Ricardo Belmont solicitó, mediante un oficio dirigido a diputados, senadores y trabajadores de su partido que laboran en el Congreso, que aporten el 10% de sus remuneraciones mensuales a la cuenta de Cívico Obras.

Los documentos, fechados el 17 de septiembre, establecen que, según el estatuto de la agrupación política, el incumplimiento de esta disposición constituye una falta grave y puede dar lugar a sanciones.

Este diario accedió a los oficios que comenzaron a circular con los montos que deben aportar según el cargo que desempeñan.

En el caso de los senadores y diputados, el aporte mensual asciende a S/ 1.179,80, equivalente al 10% de una remuneración neta de S/ 11.798. Para los asesores de nivel 1, el monto fijado es de S/ 1.092,40; para los asesores de nivel 2, de S/ 895,70; y para los técnicos, de S/ 609,20.

En tanto, los asistentes, auxiliares y coordinadores deben entregar S/ 298,80 mensuales, calculados sobre una remuneración neta de S/ 2.988.

El parlamentario andino Jahn Toledo Palomino y el diputado Piñán recibieron el Oficio Circular N.° 0002, mediante el cual se les solicita realizar el depósito desde sus respectivas cuentas bancarias a la cuenta del partido, con el objetivo de garantizar la transparencia de las aportaciones. El documento también les recuerda que el incumplimiento de esta disposición puede acarrear sanciones internas.

Ese mismo 17 de septiembre, Belmont suscribió una segunda carta, esta vez dirigida a profesionales y técnicos invitados que trabajan en el Congreso. A diferencia del primer documento, en este caso se establece que la contribución tiene carácter voluntario, aunque los depósitos deben realizarse en la misma cuenta bancaria del partido.

De esta manera, dos documentos fechados el mismo día y con el mismo destinatario final establecen condiciones distintas para los aportes: mientras uno advierte sobre posibles sanciones por incumplimiento, el otro presenta la contribución como voluntaria.