Ahora podrás llevar tu identidad en el celular, pero ¿qué pasará con tu DNI físico? Reniec responde las dudas más frecuentes Para obtener el DNI digital, el usuario debe tener un celular compatible y descargar las aplicaciones Perú Pass e ID Perú.

Para obtener el DNI digital, se requiere un smartphone compatible, descargar las apps Perú Pass e ID Perú, y seguir un proceso de validación biométrica. | Foto: Andina/Composición LR

Para obtener el DNI digital, se requiere un smartphone compatible, descargar las apps Perú Pass e ID Perú, y seguir un proceso de validación biométrica. | Foto: Andina/Composición LR

Los ciudadanos peruanos podrán llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el celular mediante la nueva versión digital habilitada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esta modalidad permite acreditar la identidad en trámites presenciales y virtuales , sin necesidad de portar siempre la tarjeta física, siempre que se cumplan los mecanismos oficiales de verificación.

Sin embargo, la incorporación de esta herramienta no significa que el DNI azul, electrónico o amarillo dejará de utilizarse. Reniec aclaró que el documento digital es voluntario, tiene el mismo valor legal que su versión física y puede coexistir con ella. Además, su emisión y uso serán gratuitos hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿El DNI digital reemplaza al físico? Reniec explica qué documento podrás utilizar

Una de las principales dudas sobre esta nueva modalidad es si los ciudadanos tendrán que dejar de presentar su DNI físico. Al respecto, Reniec precisó que no existe esa obligación, por lo que las personas podrán continuar utilizando su documento azul, electrónico o amarillo, según corresponda.

Ambas versiones tienen la misma validez jurídica y fuerza probatoria para acreditar la identidad. Esto significa que las instituciones públicas y privadas no pueden exigir exclusivamente el DNI digital ni rechazar el documento físico por el hecho de que exista una alternativa disponible en el celular.

El DNI digital está dirigido a ciudadanos peruanos mayores de 18 años que cuenten con un documento físico vigente. Para los menores de edad, la gestión debe realizarla el padre o la madre que figure registrado ante Reniec, y el documento del menor también debe encontrarse vigente.

¿Qué requisitos necesitas para llevar el DNI en tu celular?

Para obtener esta identificación se necesita un teléfono inteligente compatible con los siguientes requisitos:

Sistema operativo Android 12 o superior, o iOS 16 en adelante.

Memoria RAM de al menos 4 GB.

Espacio disponible de 200 MB.

Cámara de 8 megapíxeles o superior.

Conexión estable a internet.

También será necesario instalar las aplicaciones oficiales Perú Pass e ID Perú. La primera permite almacenar el documento digital, mientras que la segunda interviene en el proceso de validación biométrica de identidad.

¿Cómo obtener el DNI digital y qué sucede si pierdes tu celular?

El procedimiento comienza con la descarga de las aplicaciones Perú Pass e ID Perú desde las tiendas oficiales. Luego, el usuario debe ingresar a Perú Pass, crear un PIN de seguridad de seis dígitos y seleccionar la opción «Obtener DNId».

A continuación, tendrá que escanear la zona de lectura mecánica (MRZ) de su documento físico y completar las preguntas de validación. El proceso también contempla una verificación biométrica facial mediante ID Perú. Una vez aprobados los controles, podrá acceder a su identificación desde el dispositivo.