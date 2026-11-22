DNI gratis del 23 al 29 de noviembre: Reniec realizará campañas para menores, adultos mayores y otros beneficiarios Las campañas incluyen la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) y asistencia registral, y están dirigidas a grupos vulnerables como menores, personas con discapacidad y adultos mayores en áreas de pobreza.

El Reniec organizará 266 campañas de documentación gratuita del 23 al 29 de noviembre en 23 regiones de Perú, ofreciendo servicios relacionados con el DNI y asistencia registral.

El Reniec organizará 266 campañas de documentación gratuita del 23 al 29 de noviembre en 23 regiones de Perú, ofreciendo servicios relacionados con el DNI y asistencia registral. Foto: Difusión

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrollará 266 campañas de documentación gratuita entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre en 23 regiones del Perú. Las jornadas estarán dirigidas a ciudadanos que necesitan realizar trámites de identificación y se llevarán a cabo mediante brigadas itinerantes en comunidades nativas, centros poblados, caseríos y sectores urbanos.

La iniciativa contempla servicios relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y asistencia registral, además de la entrega de documentos solicitados con anterioridad. Las actividades estarán disponibles para determinados grupos de la población que cumplen con las condiciones establecidas para acceder a la gratuidad. En Lima Metropolitana también se han programado fechas y puntos específicos de atención durante la semana.

DNI gratis: Reniec realizará 266 campañas en 23 regiones y estos son los lugares de atención

Las intervenciones se distribuirán en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Para conocer la ubicación exacta de cada jornada, los ciudadanos pueden revisar el cronograma oficial del Reniec, donde figuran las fechas, direcciones, locales y horarios.

En Lima Metropolitana, las campañas del Reniec se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 23 de noviembre: Carabayllo, Independencia y Santa Rosa.

Carabayllo, Independencia y Santa Rosa. Martes 24 de noviembre: Ancón, Carabayllo, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores.

Ancón, Carabayllo, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Miércoles 25 de noviembre: Independencia y Villa María del Triunfo.

Independencia y Villa María del Triunfo. Jueves 26 de noviembre: Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

Carabayllo y San Juan de Lurigancho. Viernes 27 de noviembre: Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador.

Las jornadas se realizarán de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. También se han programado intervenciones en Santa Eulalia, Putinza, Cacra y Hongos, cuyos horarios deberán consultarse en el cronograma oficial del Reniec.

¿Quiénes pueden tramitar el DNI gratuito y qué documentos deben presentar para acceder al beneficio?

El servicio sin costo está destinado a menores de edad de 0 a 17 años, personas con discapacidad y ciudadanos que figuren en las categorías de pobreza o pobreza extrema del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). También comprende a adultos mayores desde los 60 años que atraviesen condiciones de vulnerabilidad.

Entre los beneficiarios se encuentran, además, integrantes de pueblos indígenas u originarios, residentes de localidades fronterizas y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), así como personas que enfrentan dificultades para acceder a los servicios de identificación. La medida también alcanza a mayores de edad que busquen incorporar en su DNI su decisión de donar órganos y tejidos.

Para solicitar la atención gratuita, cada persona deberá presentar documentación que permita demostrar que pertenece a uno de los grupos contemplados. Quienes se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema tendrán que acreditar su clasificación socioeconómica mediante la constancia correspondiente del Sisfoh.

En el caso de las personas con discapacidad, se aceptará el certificado respectivo, un documento emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), una constancia de un centro de educación especial o un documento médico. Los solicitantes también deberán cumplir las condiciones específicas del trámite que desean realizar y comprobar previamente los requisitos del punto de atención elegido.