¿Viajas pronto en avión? Ya aceptan el DNI digital en los controles de embarque del aeropuerto Jorge Chávez El DNI digital tiene la misma validez legal que el documento físico y puede ser aceptado por diversas instituciones, no solo en aeropuertos, ampliando su uso en el país.

El Reniec resalta que el DNI digital puede usarse no solo en el aeropuerto, sino también por instituciones públicas y privadas.

El Reniec resalta que el DNI digital puede usarse no solo en el aeropuerto, sino también por instituciones públicas y privadas. Foto: Andina/Composición LR

Los pasajeros que tengan previsto viajar en vuelos nacionales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya pueden utilizar el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId) para acreditar su identidad en los controles de acceso a la zona de embarque. La medida fue habilitada por Lima Airport Partners (LAP) y permite presentar el documento desde el celular como una alternativa al DNI físico.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) destacó la incorporación de esta modalidad en el terminal aéreo como parte de la expansión del documento digital. Según la entidad, más de 68.000 peruanos ya descargaron el DNId en sus teléfonos. Su uso es voluntario y tiene la misma validez legal que el documento físico.

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DNI digital en el aeropuerto Jorge Chávez: así podrán identificarse los pasajeros

La habilitación del DNId en el aeropuerto Jorge Chávez permite que los viajeros de vuelos nacionales utilicen esta versión electrónica durante los controles de identificación para ingresar a la zona de embarque. De esta manera, LAP incorpora una nueva alternativa para acreditar la identidad de los pasajeros, quienes podrán presentar el documento desde sus dispositivos móviles.

Reniec precisó que el DNI digital tiene la misma eficacia jurídica y fuerza probatoria que la versión física. Además, su aceptación no se limita al ámbito aeroportuario: las instituciones públicas y privadas también están facultadas para incorporarlo como mecanismo de identificación en sus procedimientos, de acuerdo con sus protocolos de verificación y las disposiciones vigentes.