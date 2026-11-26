Trujillo: Ataque armado en vivienda de El Porvenir deja tres fallecidos y dos heridos Un nuevo hecho de violencia conmociona a los vecinos de El Porvenir, en Trujillo. Según reportes preliminares, tres personas perdieron la vida y otras dos permanecen hospitalizadas, mientras la PNP investiga el caso.

La inseguridad ciudadana continúa generando preocupación en La Libertad. Un ataque armado registrado este jueves 26 de noviembre de 2026 en una vivienda del distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, dejó tres personas fallecidas y otras dos heridas, según los primeros reportes periodísticos.

El hecho provocó temor entre los residentes del sector, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para identificar a los responsables. Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen.

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Trujillo: tres fallecidos y dos heridos tras ataque en vivienda de El Porvenir

De acuerdo con información difundida, familiares y vecinos brindaron auxilio a las víctimas, quienes recibieron atención en diferentes establecimientos de salud de Trujillo.

Entre las víctimas mortales identificadas preliminarmente figuran Emilian Gerónimo B. R. y Marvin S. B. La identidad del tercer fallecido permanece pendiente de confirmación.

Masacre en Trujillo

Asimismo, los reportes señalaron que las dos personas sobrevivientes, de 52 y 46 años, fueron hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones. Se espera información oficial sobre la evolución de su estado de salud.

¿Qué se sabe sobre el posible móvil del ataque en Trujillo?

Fuentes a La República indicaron que el objetivo era alias ‘Nico’, integrante de la organización criminal Los Pulpos y brazo derecho de los hermanos Jhon y Miller.

Personal de investigación criminal y especialistas en criminalística realizaron las diligencias en el inmueble. Las autoridades también analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad como parte de las investigaciones.