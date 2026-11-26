Corte de agua este viernes 27 de noviembre: Sedapal suspenderá el servicio hasta por 11 horas en tres distritos de Lima El corte de agua afectará diversas zonas específicas y tendrá una duración de hasta 11 horas. Se recomienda a los vecinos revisar las áreas afectadas.

Los vecinos deben revisar si sus domicilios están entre las zonas afectadas para tomar las precauciones necesarias antes del inicio de estos trabajos programados.

Los vecinos deben revisar si sus domicilios están entre las zonas afectadas para tomar las precauciones necesarias antes del inicio de estos trabajos programados. Foto: composición LR

Sedapal anunció una nueva suspensión programada del servicio de agua potable para este jueves 27 de noviembre en sectores específicos de Puente Piedra, La Molina y Villa María del Triunfo. La interrupción responde a trabajos de mantenimiento en las redes de distribución y tendrá una duración de hasta 11 horas, según los horarios establecidos para cada distrito.

La medida no comprenderá la totalidad de las jurisdicciones mencionadas, sino únicamente urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos incluidos en el cronograma de la empresa estatal. Por ello, los vecinos deberán revisar las zonas consideradas para identificar si sus domicilios se encuentran dentro de las áreas afectadas y tomar precauciones antes del inicio de los trabajos.

¿Qué zonas de Lima serán afectadas por el corte de agua este 27 de noviembre?

Puente Piedra

Zonas afectadas:

A. H. Laderas de Chillón 2.ª y 3.ª Explanada.

A. H. 3.ª Explanada Mz. Y-1.

A. H. Laderas de Chillón Mz. A-3.

Asociación de Vivienda Villa Elvira de Chillón.

Asociación Laderas de Chillón.

Asociación Pecuaria Valle Sagrado.

Asociación Villa Elvira.

P. J. Laderas de Chillón.

P. J. Laderas de Chillón 1.ª Explanada.

P. J. Los Gramadales.

A. H. Señor de los Milagros.

Asociación de Propietarios Villa Margarita I y II etapa.

Asociación Fundo Flores.

Horario del corte: de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

La Molina

Zonas afectadas:

A. H. Paraje de Puruchuco.

A. H. San Francisco de Ate.

Asociación San Francisco de Asís 4.ª etapa.

Urbanización Alpamayo.

Urbanización Banco Javier Prado.

Urbanización Laderas de Melgarejo.

Cooperativa Aprovvisa.

Urbanización Aprovvisa.

Urbanización Pablo Boner.

Urbanización Far West Villa.

Urbanización Campo Verde.

Urbanización Santa Patricia 1.ª etapa.

Horario del corte: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

Villa María del Triunfo