Peruana Valentina Andreón se quiebra tras no clasificar al TOP 20 del Miss International 2026: “Son lágrimas de impotencia” A pesar de haber sido una de las favoritas del Miss International 2026, la peruana Valentina Andreón no logró colarse entre las 20 mejores. Sin embargo, indicó que dio lo mejor de sí en la competencia.

Valentina Andreón, representante de Perú y favorita del certamen, no logró ingresar al top 20. Expresó su frustración y pidió apoyo para las latinas en competencia.

Valentina Andreón, representante de Perú y favorita del certamen, no logró ingresar al top 20. Expresó su frustración y pidió apoyo para las latinas en competencia. Fotos: Instagram.

Este miércoles 25 de noviembre se llevó a cabo la gala 64.ª del Miss International que coronó a la moldava Elizaveta Kuznetsova como su reina universal. Junto a ella, brillaron otras 19 candidatas, quienes fueron consideradas en el top 20. La que no logró su objetivo fue la peruana Valentina Andreón, pese a que era una de las grandes favoritas del certamen que se realizó en Japón, tal y como lo habían reportado diversos missólogos.

Tras revelarse que quedó fuera del top 20 del Miss International 2026, la representante peruana no ocultó su frustración y expresó, entre lágrimas, su impotencia por no haber dejado más en alto el nombre de Perú.

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“¡Hi! No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de impotencia”, expresó Valentina Andreón Dal Toso, quien aprovechó el momento para pedir que sigan respaldando a las latinas que seguían en competencia (República Dominicana, Venezuela y México). “Mucho apoyo a Latinoamérica porque lo necesitamos acá. Y los amo”, añadió.

Valentina Andreón habla de su eliminación del Miss International 2026

Valentina Andreón, estudiante de Derecho y deportista trujillana, sostuvo que a pesar de no haber llegado lejos en el Miss International 2026, dio lo mejor de sí para dejar en alto el nombre de Perú.

“Quiero que sepan que lo di todo. Todo lo que hemos hablado está en redes, así que ustedes mismos pueden ver. Yo estoy tranquila porque yo sé que hice un buen trabajo. I love you”, indicó la peruana. “Excelente trabajo”, añadió su compañera del concurso, la chilena Bárbara Wolfenson.

Pese a su derrota, Miss Perú se mostró agradecida con la trujillana por todo su esfuerzo en la competencia. “Gracias por llevar nuestra bandera con tanta elegancia, compromiso y orgullo. Cada paso, cada sonrisa y cada momento vivido en Miss International nos llenó de emoción y admiración. Más allá de cualquier resultado, nos regalaste una representación maravillosa y dejaste huella con tu belleza, inteligencia y carisma. ¡Esto es solo el comienzo de grandes sueños! ¡Siempre serás nuestra reina!”, indicaron en su publicación de Instagram.

A pesar de su eliminación, Andreón Andreón se mostró satisfecha con su desempeño. El Miss Perú agradeció su esfuerzo y destacó su elegancia, compromiso y carisma.



