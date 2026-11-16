¿Cómo regresar de la misa del papa León XIV en Las Palmas? Revisa los paraderos y las 8 rutas especiales de buses hacia todo Lima El servicio especial incluyó ocho rutas conectando diversos puntos de Lima y Callao. Operó desde las 10 p. m. del 15 de noviembre hasta las 8 a. m. del día lunes 16.

El servicio especial abarcó ocho rutas que conectaron diferentes puntos de Lima y Callao, operando desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, con paraderos en lugares clave como el Mall del Sur.

El servicio especial abarcó ocho rutas que conectaron diferentes puntos de Lima y Callao, operando desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, con paraderos en lugares clave como el Mall del Sur. Foto: Andina

Más de 1.000 buses fueron habilitados para trasladar a los fieles hacia la Base Aérea Las Palmas y facilitar su retorno después de la misa de despedida del papa León XIV, realizada este lunes 16 de noviembre. El servicio especial contempló ocho rutas que conectaron distintos puntos de Lima y Callao con zonas cercanas al lugar de la ceremonia.

Los vehículos comenzaron a operar desde las 10 p. m. del domingo 15 hasta las 8 a. m. del lunes 16, y también estuvieron disponibles para el retorno de los asistentes una vez finalizada la actividad religiosa. Los recorridos incluyeron distritos del norte, este y sur de la capital, con paraderos finales en el Mall del Sur, Guardia Civil y la avenida Los Próceres.

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¿Cuáles son las ocho rutas especiales de buses para regresar de la misa del papa León XIV?

Estas son las rutas habilitadas, sus principales avenidas y los paraderos establecidos para el servicio especial:

Ruta 1: Ventanilla

Recorrido: avenidas Néstor Gambetta, Elmer Faucett, Venezuela, La Paz, El Ejército y Benavides, hasta la Panamericana Sur.

avenidas Néstor Gambetta, Elmer Faucett, Venezuela, La Paz, El Ejército y Benavides, hasta la Panamericana Sur. Paradero inicial: Teléfono.

Teléfono. Paradero final: Mall del Sur.

Ruta 2: Ancón

Recorrido: Panamericana Norte, Vía de Evitamiento y Panamericana Sur.

Panamericana Norte, Vía de Evitamiento y Panamericana Sur. Paradero inicial: Chacas.

Chacas. Paradero final: Mall del Sur.

Ruta 3: Carabayllo

Recorrido: avenidas Túpac Amaru, Naranjal, Universitaria, El Ejército y Benavides, hasta la Panamericana Sur.

avenidas Túpac Amaru, Naranjal, Universitaria, El Ejército y Benavides, hasta la Panamericana Sur. Paradero inicial: Mercado Torre Blanca.

Mercado Torre Blanca. Paradero final: Mall del Sur.

Ruta 4: San Juan de Lurigancho

Recorrido: avenidas Fernando Wiese, Canto Grande, Las Flores de Primavera, Alcaparras y Pirámides del Sol, además de la Vía de Evitamiento y Panamericana Sur.

avenidas Fernando Wiese, Canto Grande, Las Flores de Primavera, Alcaparras y Pirámides del Sol, además de la Vía de Evitamiento y Panamericana Sur. Paradero inicial: La Capilla.

La Capilla. Paradero final: Mall del Sur.

¿Qué buses conectarán Ate, Villa El Salvador, Lurín y la Vía Expresa Sur?

Las otras cuatro rutas especiales permitirán el traslado de los asistentes desde diferentes sectores de Lima. Estos son sus recorridos y puntos de referencia:

Ruta 5: Ate

Recorrido: avenida Nicolás Ayllón, Vía de Evitamiento y Panamericana Sur.

avenida Nicolás Ayllón, Vía de Evitamiento y Panamericana Sur. Paradero inicial: Real Plaza Santa Clara.

Real Plaza Santa Clara. Paradero final: Mall del Sur.

Ruta 6: Villa El Salvador

Recorrido: avenidas Lima, Revolución, Miguel Iglesias, Vargas Machuca y Alipio Ponce.

avenidas Lima, Revolución, Miguel Iglesias, Vargas Machuca y Alipio Ponce. Paradero inicial: Mega Plaza VES.

Mega Plaza VES. Paradero final: Guardia Civil.

Ruta 7: Lurín

Recorrido: antigua Panamericana Sur y avenida Alipio Ponce.

antigua Panamericana Sur y avenida Alipio Ponce. Paradero inicial: kilómetro 40.

kilómetro 40. Paradero final: Guardia Civil.

Ruta 8: Vía Expresa Sur

Recorrido: desde la avenida República de Panamá hasta la avenida Los Próceres.

desde la avenida República de Panamá hasta la avenida Los Próceres. Paradero inicial: Vía Expresa Sur.

Vía Expresa Sur. Paradero final: avenida Los Próceres.

¿Cuánto cuesta el pasaje de los buses especiales para regresar de la misa del papa León XIV?

Las tarifas varían según la ruta y el tipo de servicio. Los precios establecidos para trasladarse hacia Las Palmas y regresar después de la misa son los siguientes:

Ruta Origen Directo Interurbano Urbano 1 Ventanilla S/ 7 S/ 5 S/ 3 2 Ancón S/ 10 S/ 5 S/ 3 3 Carabayllo S/ 7 S/ 5 S/ 3 4 San Juan de Lurigancho S/ 7 S/ 5 S/ 3 5 Ate S/ 7 S/ 5 S/ 3 6 Villa El Salvador S/ 7 S/ 5 S/ 3 7 Lurín S/ 8 S/ 5 S/ 3 8 Vía Expresa Sur S/ 3 No disponible No disponible

La ruta 2, procedente de Ancón, registra la tarifa directa más alta, con S/10. En cambio, el recorrido de la Vía Expresa Sur tiene un precio directo de S/3.