Músico muere de un disparo durante discusión con su pareja policía en Chorrillos: familia exige justicia Máximo Ccoicca, músico y estudiante de Derecho, murió de un disparo en su vivienda de Chorrillos. Su pareja, una agente de la PNP, permanece detenida mientras la familia denuncia presuntas irregularidades en la investigación.

Un hombre, identificado como Máximo David Ccoicca Lecarnaque (40), falleció la noche del domingo 15 de noviembre al interior de su departamento, ubicado en la urbanización San Juan de la Libertad, en el distrito de Chorrillos, tras sostener una discusión con su pareja, una integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según el acta de intervención policial, Isabel Yessica Guillén Arones (41) manifestó que ambos habrían sostenido una discusión que terminó en un forcejeo y dos disparos de arma de fuego. Uno de los proyectiles, según la familia de la víctima, alcanzó a Máximo Ccoicca a la altura de la cabeza, ocasionando su muerte.

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La implicada, quien habría asegurado que actuó en defensa propia, se encuentra detenida preliminarmente, pero los deudos temen que sea liberada en los próximos días. Además, la hermana del fallecido denunció que se estarían cometiendo presuntas irregularidades en el proceso para favorecer a la agente involucrada.

Familia denuncia presuntas irregularidades

Nancy Ccoicca Lecarnaque (45), hermana de la víctima, señaló a La República que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8.00 p. m. del domingo 15 de noviembre, pero Guillén, suboficial técnico de tercera de la PNP, recién se presentó ante la Policía la madrugada del día siguiente, a la 1.30 a. m., varias horas después de lo ocurrido.

Asimismo, denunció que la Policía les informó sobre el incidente el miércoles 18, a pesar de que la madrugada del lunes los efectivos habían acudido al inmueble y encontraron el cuerpo sin vida de Máximo Ccoicca, junto a una pistola, un casquillo y un objeto con características similares a un proyectil de arma de fuego.

También aseguró que el jueves 19 se habría realizado una diligencia a cargo del Ministerio Público para recoger una nueva declaración de la investigada sin la presencia del abogado de la familia de la víctima. “Nosotros creemos que están haciendo todo esto para ayudar a la policía implicada. No encontramos otra explicación”, afirmó.

Exigen justicia y esclarecimiento de los hechos

La hermana de la víctima informó que Isabel Guillén fue detenida preliminarmente por siete días y el caso quedó a cargo de la DEPINCRI Barranco-Chorrillos, con intervención de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias de este fallecimiento.

Sin embargo, señaló que temen que la agente sea liberada en los próximos días y exigió justicia para su hermano, un músico y estudiante de Derecho, quien deja tres hijos con otra pareja en la orfandad. “Pedimos que se haga justicia, no por ser de la Policía debe haber preferencias o ayuda”, indicó.