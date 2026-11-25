Otro doble crimen en SMP: ejecutan a hombres maniatados y abandonan sus cuerpos cerca de la Huaca Garagay Los delincuentes llegaron en un mototaxi y una motocicleta, dejaron a los dos sujetos atados en plena calle y les dispararon. Ambos permanecen no identificados.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en San Martín de Porres, cerca de la Huaca Garagay, mientras estaban maniatados y fueron obligados a descender de un mototaxi. | Difusión

Dos hombres fueron asesinados a balazos en San Martín de Porres, cerca de la Huaca Garagay, mientras estaban maniatados y fueron obligados a descender de un mototaxi. | Difusión

Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la noche del martes en inmediaciones de la Huaca Garagay, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Las víctimas, que permanecían maniatadas, fueron trasladadas hasta la zona a bordo de un mototaxi y posteriormente ejecutadas.

El doble homicidio ocurrió alrededor de las 11.30 p. m. en la calle Ricardo León Velarde, al norte de Lima. De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, varios sujetos llegaron a bordo de un mototaxi y una motocicleta y obligaron a los dos hombres a descender del vehículo.

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Segundos después, los atacantes dispararon contra las víctimas y huyeron del lugar a bordo de los mismos vehículos. Los cuerpos quedaron tendidos en plena vía pública.

Policía encontró 22 casquillos tras doble crimen en SMP

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena para realizar las diligencias correspondientes. Durante las pericias, los especialistas de criminalística encontraron 22 casquillos de bala.

Las víctimas no portaban documentos de identidad, por lo que fueron registradas como NN. Las primeras informaciones señalan que ambos presentaban heridas de bala en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza y las extremidades.

Luego de culminadas las diligencias iniciales, el fiscal de turno dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la Morgue Central de Lima. Allí se realizarán los procedimientos necesarios para determinar sus identidades y continuar con las investigaciones.

Fiscalía investiga las circunstancias del asesinato

El Ministerio Público inició las diligencias para determinar quiénes fueron los responsables del doble homicidio y establecer el móvil del ataque.

Una de las hipótesis que se maneja es un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad empleada por los atacantes. No obstante, esta versión todavía deberá ser corroborada por las autoridades conforme avance la investigación.

En la zona también se observó una cámara de seguridad que podría aportar información sobre el desplazamiento de los vehículos y los autores del crimen.

Los vecinos expresaron su preocupación por el hecho y solicitaron a la Policía Nacional reforzar el patrullaje en los alrededores de la Huaca Garagay, en un contexto marcado por el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.