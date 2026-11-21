SMP: cámara de seguridad registra asesinato a balazos de hombre de 29 años en cruce de avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de Octubre Un hombre de 29 años fue asesinado a balazos en San Martín de Porres, cerca del mercado Puente Camote, tras recibir múltiples disparos en plena vía pública.

La Fiscalía inició una investigación por homicidio calificado. Se realizan diligencias para identificar al responsable y se recaban testimonios de familiares y testigos del hecho.

La Fiscalía inició una investigación por homicidio calificado. Se realizan diligencias para identificar al responsable y se recaban testimonios de familiares y testigos del hecho. Foto: difusión

Un hombre de 29 años fue asesinado a balazos la mañana del sábado 21 de noviembre en San Martín de Porres, cerca del mercado Puente Camote. El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Daniel Alcides Carrión y 12 de Octubre, donde la víctima recibió múltiples disparos en plena vía pública.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran a un sujeto con casco de motociclista que dispara reiteradamente contra el hombre ante la presencia de varias personas. Después del crimen, el presunto autor escapó en un automóvil gris. En el lugar se encontraron alrededor de diez casquillos de bala.

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Fiscalía investiga homicidio calificado y dispone diligencias para identificar al responsable

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables del presunto delito de homicidio calificado. La víctima fue identificada como Yhonfrei Coronado, presunto ciudadano extranjero de 29 años. El fiscal adjunto Walter Wiltinho La Rosa Machado acudió a la escena y dirigió las diligencias de criminalística y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía dispuso que el Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos reciba las declaraciones de familiares y posibles testigos, recopile las grabaciones de videovigilancia y obtenga los resultados de la necropsia y las pericias correspondientes. Estas acciones buscan establecer las circunstancias del asesinato e identificar y ubicar a los responsables.