Un sismo de magnitud 4,3 se registró a las 9:22 horas, a 26 km al sur de Puerto Inca, región Huánuco. El temblor ocurrió el 25 de noviembre con una profundidad de 134 km.

Un sismo de magnitud 4,3 se registró a las 9:22 horas, a 26 km al sur de Puerto Inca, región Huánuco. El temblor ocurrió el 25 de noviembre con una profundidad de 134 km.

Un sismo de magnitud 4,3 se registró a las 9:22 horas a 26 kilómetros al sur de Puerto Inca, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

El temblor de hoy, 25 de noviembre, tuvo una profundidad de 134 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Puerto Inca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.