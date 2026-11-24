Doble crimen en SMP: delincuentes atacan barbería y matan a dos hombres con hasta 25 disparos Los atacantes llegaron en cuatro motocicletas y dispararon contra las víctimas en un establecimiento frente al mercado modelo San Diego. La Policía investiga el caso y no descarta un presunto ajuste de cuentas.

Dos hombres fueron asesinados y otras dos personas resultaron heridas tras un ataque armado registrado contra una barbería ambulante en el distrito de San Martín de Porres. El doble crimen ocurrió la noche del lunes 23 de octubre en el cruce de las calles Santa Verónica y Santa María de los Ángeles, frente al mercado modelo San Diego, ubicada en la urbanización Pro.

Según reportes preliminares, ocho delincuentes llegaron a bordo de cuatro motocicletas distintas para ejecutar el ataque. Uno de ellos descendió de las unidades y disparó en múltiples ocasiones contra el grupo que permanecía en el establecimiento.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Ataque fue con más de 20 balazos

Las víctimas fueron identificadas como Jeisson Enrique Rodriguez Parra (36) y Franklin José Rivero Yacua (29), ambos de nacionalidad venezolana, quienes según testigos, no trabajaban como barberos. Asimismo, uno de los heridos fue identificado como Ninosca de los Ángeles Millán Gubiño (36) y una cuarta persona, cuya identidad es desconocida aún, sería el vigilante del mercado.

En la escena del crimen, las autoridades registraron hasta 21 casquillos de bala, aunque testigos indicaron que los delincuentes habrían llegado a disparar hasta 25 veces. Los asientos del negocio quedaron con orificios de bala, y también se identificaron daños en negocios aledaños.

Hallan explosivo e inician investigaciones

Hasta el lugar de los hechos llegaron peritos para iniciar con las diligencias correspondientes. Se presume que habría sido un ajuste de cuentas, hipótesis que aún no ha sido confirmada. Además, los sujetos a bordo de las motocicletas grabaron el preciso momento del ataque y lo subieron a TikTok.

Tras el atentado, la Policía Nacional (PNP) informó sobre el hallazgo de un aparato explosivo frente a una vivienda ubicada muy cerca del lugar del atentado. Las autoridades investigan si este artefacto tiene alguna relación directa con la balacera registrada en la urbanización de Pro.