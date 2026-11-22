Comando Unificado cumple 44 días con 270 homicidios: asesinatos aumentaron en un 15,9% en el país En el periodo del 7 de octubre al 19 de noviembre se registraron 270 asesinatos a nivel nacional, 37 más que en los 44 días previos. Lima Metropolitana aumentó 20,3% y el Callao, 35%. En paralelo, octubre cerró con 192 homicidios, la cifra más alta para ese mes desde 2017.

Los homicidios en Perú aumentaron en un 15,9% durante los primeros 44 días del Comando Unificado, con un total preliminar de 270 asesinatos a nivel nacional. | Gobierno

Los homicidios en Perú aumentaron en un 15,9% durante los primeros 44 días del Comando Unificado, con un total preliminar de 270 asesinatos a nivel nacional. | Gobierno

Los homicidios no disminuyeron durante los primeros 44 días de funcionamiento del Comando Unificado. Por el contrario, una actualización de los datos del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) muestra que entre el 7 de octubre y el 19 de noviembre de 2026 se registraron preliminarmente 270 asesinatos a nivel nacional, 37 más que en los 44 días inmediatamente anteriores. Esto representa un incremento de 15,9%, con un promedio de 6,1 homicidios diarios.

El aumento también se concentra en Lima y Callao. En Lima Metropolitana se contabilizaron 77 homicidios durante este periodo, 13 más que en los 44 días previos, lo que equivale a un incremento de 20,3%. En el Callao, el registro llegó a 27 asesinatos, siete más que en el periodo comparado, un aumento de 35%.

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En las demás regiones del país también hubo un incremento. Se registraron 166 homicidios, 17 más que en los 44 días anteriores, equivalente a un aumento de 11,4%.

Las cifras son preliminares y pueden seguir modificándose debido al ingreso rezagado de actas de defunción al SINADEF. El análisis fue realizado por el analista de datos Juan Carbajal, quien advirtió que la actualización del registro continúa.

Sinadef homicidios

Octubre cerró con récord de homicidios

El comportamiento de los primeros 44 días del Comando Unificado coincide con un escenario de violencia particularmente elevado. Octubre de 2026 terminó, preliminarmente, con 192 homicidios, la cifra más alta registrada para ese mes desde 2017.

El número todavía puede aumentar. El SINADEF contabilizaba 182 homicidios de octubre al 1 de noviembre; luego pasó a 187 al 8 de noviembre y llegó a 192 en el corte del 20 de noviembre. El rezago en el ingreso de certificados de defunción hace que el registro permanezca abierto.

La cifra supera ampliamente los registros de octubre de años anteriores. En 2017 se contabilizaron 59 homicidios; en 2018, 90; en 2019, 103; en 2020, 100; en 2021, 133; en 2022, 107; en 2023, 133; en 2024, 172; y en 2025, 186.

Con los 192 homicidios preliminares de octubre de 2026, este mes se convierte en el de mayor número de asesinatos de toda la serie de octubre analizada.

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Casi 3 de cada 4 homicidios de octubre fueron con armas de fuego

El récord no solo está en la cantidad de homicidios. Octubre también registra la mayor proporción de asesinatos cometidos con proyectiles de arma de fuego (PAF) para ese mes.

De los 192 homicidios contabilizados hasta el 20 de noviembre, 141 fueron ocasionados por armas de fuego, equivalentes al 73,44% del total. Es decir, casi tres de cada cuatro asesinatos registrados en octubre tuvieron como mecanismo un proyectil de arma de fuego.

Le siguen las muertes por arma blanca, con 25 casos (13,02%); agresión física, con 11 (5,73%); otros mecanismos, con 10 (5,21%); y asfixia, con cinco (2,60%).

La participación de las armas de fuego también evidencia un cambio frente a años anteriores. En octubre de 2017, los 27 homicidios por PAF representaban el 45,8% del total. Para octubre de 2025, la proporción ya había alcanzado el 70,4%, con 131 asesinatos por esta modalidad.

Ahora, con el corte preliminar de octubre de 2026, la proporción llega a 73,44%.

Callao registra el mayor incremento

Dentro del periodo analizado desde la creación del Comando Unificado, el Callao presenta el mayor aumento porcentual. Los 27 homicidios registrados representan un incremento de 35% respecto de los 20 casos contabilizados durante los 44 días anteriores.

En Lima Metropolitana, el incremento fue de 20,3%, al pasar de 64 a 77 homicidios. En el resto del país, el número pasó de 149 a 166.

El panorama debe ser leído con cautela debido a que los datos del SINADEF son dinámicos y continúan incorporando información. Además, el reporte contabiliza 34 muertes por proyectil de arma de fuego clasificadas como “ignoradas/sin registro”, frente a las 27 del periodo previo.

Estas muertes no han sido incorporadas al conteo de PAF utilizado para comparar ambos periodos.

Por ello, los 270 homicidios registrados entre el 7 de octubre y el 19 de noviembre son todavía un conteo preliminar y podrían aumentar conforme se incorporen nuevas actas de defunción al sistema.