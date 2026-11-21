Asesinan de 13 balazos a motociclista en el puente Santa Rosa, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima La Policía halló varios casquillos en la escena y cerró temporalmente la avenida Tacna para las investigaciones. Familia denuncia que la víctima recibía amenazas por extorsiones.

Un hombre identificado como Cristian Alexander Chávez Martel, de 32 años, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 21 de noviembre mientras se desplazaba en su motocicleta por el puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima. Según informó RPP, el ataque ocurrió alrededor de las 2 p. m., cuando la víctima estaba por ingresar a la avenida Tacna.

De acuerdo con el reporte, dos sujetos que viajaban en otra motocicleta interceptaron al hombre y abrieron fuego hasta en 13 ocasiones. El crimen ocurrió a pocas cuadras de Palacio de Gobierno y de la Comisaría de Monserrate, mientras varios peatones y conductores se encontraban en los alrededores.

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Familiar afirma que la víctima recibía amenazas por negarse a pagar cupos

En declaraciones recogidas por RPP, un cuñado de Chávez Martel indicó que el hombre se dedicaba al tatuaje y no tenía hijos. Según su testimonio, la víctima había recibido amenazas de muerte luego de negarse a pagar cupos que le exigían unos sujetos. En la escena, los peritos de Criminalística encontraron hasta 13 casquillos de bala.

La Policía informó que el fallecido registraba detenciones por tráfico ilícito de drogas en 2014 y 2021, además de denuncias por robo agravado entre 2015 y 2016. Tras el asesinato, la avenida Tacna fue cerrada temporalmente en el cruce con el jirón Virú, en dirección al centro de Lima, mientras el Ministerio Público y la Policía realizaban las diligencias correspondientes.

Octubre de 2026 fue el mes más violento desde 2017, según análisis de Juan Carbajal

El analista de datos Juan Carbajal advirtió que octubre de 2026 registró la mayor cantidad y proporción de homicidios cometidos con proyectiles de arma de fuego (PAF) desde 2017. De acuerdo con su revisión de las cifras, ese mes cerró con 192 homicidios, de los cuales 141 fueron perpetrados con armas de fuego, equivalentes al 73,44%. Sin embargo, precisó que los datos todavía podrían variar debido al retraso en la actualización de los registros del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF). Carbajal también señaló que, en una década, los homicidios registrados en octubre se multiplicaron por 3,25, mientras que los asesinatos con armas de fuego aumentaron 422,2%.

El especialista también cuestionó los resultados del Comando Unificado, presentado por la presidenta Keiko Fujimori para articular el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra la criminalidad. Según su comparación, durante los primeros 44 días de funcionamiento de esta unidad, entre el 7 de octubre y el 19 de noviembre, se registraron 270 homicidios, un incremento de 15,9% frente al periodo equivalente anterior. Además, advirtió que en esas mismas fechas hubo otras 34 muertes consignadas como «ignoradas» en el SINADEF, por lo que el balance podría ser mayor.