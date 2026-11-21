Estos son los medicamentos que pueden complicar gravemente el dengue si los tomas sin receta, según EsSalud EsSalud advierte sobre los peligros de usar medicamentos sin supervisión médica en casos de dengue. El diclofenaco y la dexametasona pueden agravar la situación de los pacientes.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) alerta sobre los riesgos del uso de medicamentos sin supervisión médica en pacientes con dengue, como el diclofenaco y la dexametasona.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) alerta sobre los riesgos del uso de medicamentos sin supervisión médica en pacientes con dengue, como el diclofenaco y la dexametasona. Foto: Andina/Composición LR

El uso de medicamentos sin supervisión médica puede agravar el estado de las personas contagiadas con dengue. Ante el riesgo de complicaciones por esta enfermedad, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió sobre los peligros de consumir determinados fármacos sin una evaluación previa, especialmente aquellos que pueden aumentar la posibilidad de presentar sangrados.

El médico epidemiólogo Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, explicó que el dengue atraviesa distintas etapas y que los síntomas pueden cambiar conforme avanzan los días. Por ello, recomendó acudir a un establecimiento de salud desde la aparición de la fiebre, mantener el seguimiento médico y reconocer las señales de alarma, incluso cuando el paciente empieza a sentirse mejor.

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EsSalud advierte sobre el diclofenaco y la dexametasona durante el dengue

Uno de los medicamentos señalados por el especialista es el diclofenaco, un antiinflamatorio que puede elevar el riesgo de sangrado en pacientes con dengue. Por esta razón, Neciosup recomendó evitar su consumo sin indicación médica y alertó sobre la práctica de acudir a farmacias para recibir inyecciones o adquirir fármacos por cuenta propia, sin conocer si son adecuados para la condición del paciente.

El epidemiólogo también mencionó la dexametasona y precisó que no debe utilizarse de manera rutinaria para tratar esta enfermedad. Su administración requiere una indicación médica específica, por lo que consumirla sin evaluación profesional puede representar un riesgo. EsSalud recordó que el tratamiento debe establecerse según la situación clínica de cada persona y no mediante recomendaciones informales o medicamentos elegidos por el propio paciente.

¿Cuáles son los síntomas de alarma del dengue que requieren atención médica?

El dengue suele comenzar con fiebre alta, que puede aparecer acompañada de dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares, decaimiento y malestar general. Sin embargo, el periodo de mayor vigilancia puede presentarse cuando la temperatura empieza a disminuir, generalmente entre el tercer y séptimo día de la enfermedad. Esa aparente mejoría no significa necesariamente que el paciente esté fuera de peligro.

Entre las señales que requieren atención inmediata se encuentran el dolor abdominal intenso y persistente, los vómitos continuos, el sangrado de encías o nariz, la somnolencia excesiva, la irritabilidad, la alteración de la conciencia, la debilidad extrema y una reducción importante de la cantidad de orina. Ante cualquiera de estos síntomas, se debe acudir a un establecimiento de salud para determinar si el paciente necesita observación, tratamiento especializado u hospitalización.