Migraciones suspende emisión de nuevos pasaportes y habilita control manual por falla en sistemas de Reniec La interrupción se debió a un incidente eléctrico en Reniec que afectó sus servicios a nivel nacional. Las plataformas de pago y verificación también están temporalmente inhabilitadas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspendió temporalmente el enrolamiento para nuevos pasaportes y activó un procedimiento manual para el control migratorio este lunes 2 de noviembre de 2026. La medida responde a una falla en la conexión con los sistemas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que también mantiene interrumpidos sus servicios a nivel nacional.

Mediante un comunicado, la entidad precisó que las verificaciones de seguridad en los puntos de control continúan con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y bajo los protocolos establecidos. En paralelo, algunas plataformas y modalidades de pago quedaron temporalmente inhabilitadas, mientras se espera que Reniec restablezca la conexión para recuperar la atención habitual.

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Migraciones mantiene el control de pasajeros de forma manual tras la falla en los sistemas de Reniec

Ante la interrupción de la conexión con Reniec, Migraciones informó que el control migratorio no se ha detenido. El procedimiento se realiza de manera manual y en coordinación con la PNP, de acuerdo con los protocolos previstos para estas situaciones.

La institución señaló que este mecanismo mantiene los filtros y las verificaciones de seguridad correspondientes para el ingreso y salida de personas del territorio nacional. De esta manera, las labores de control continúan mientras se resuelve el inconveniente técnico que afecta la comunicación entre ambas entidades.

La falla se produce luego de que Reniec suspendiera sus servicios a nivel nacional por un incidente eléctrico en sus servidores. Según la información difundida por la entidad registral, una sobrecarga eléctrica provocó un incendio controlado y afectó el funcionamiento de sus sistemas.