Extranjero desafió a las autoridades migratorias y ahora será expulsado del Perú: “Me arrepiento” El ciudadano venezolano había cuestionado públicamente los operativos de control migratorio y desafió a las autoridades a intervenirlo. Fue ubicado en Ica y será expulsado del país por atentar contra el orden público y la seguridad ciudadana.

Venezolano será expulsado del país tras retar a autoridades migratorias | Composición LR / Migraciones Composición LR / Migraciones

Un ciudadano venezolano que desafió públicamente a las autoridades migratorias del Perú a través de las redes sociales fue intervenido en Ica y será deportado del país, informó este martes la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El sujeto apareció días antes en un video cuestionando los operativos de control migratorio y retando a las autoridades a intervenirlo. “Vengan por mí, no se tarden”, se le escuchó decir, sin imaginar que los agentes lo ubicarían y definirían su expulsión pese a su arrepentimiento.

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Extranjero fue intervenido y será deportado

Tras tomar conocimiento del video, personal de Migraciones inició la búsqueda del extranjero y, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), logró ubicarlo en los alrededores de la ciudad de Ica, procediendo a su intervención conforme a las disposiciones legales vigentes.

Las autoridades le imputan los cargos de conductas que atentan contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana, elementos que constituyen una de las infracciones migratorias más graves que se sancionan con la expulsión del país.

Migraciones recuerda obligaciones de extranjeros

En el marco de los lineamientos del Ministerio del Interior, la entidad recordó que toda persona extranjera que ingresa y permanece en el Perú debe respetar las leyes nacionales. Su incumplimiento conlleva la aplicación de las medidas administrativas correspondientes, en el marco de la ley.

Migraciones reafirmó que continuará intensificando las acciones de fiscalización a nivel nacional, en coordinación con la PNP y otras autoridades competentes, para identificar e intervenir a ciudadanos extranjeros que incumplan la legislación peruana.