Atención máxima inmigrantes legales | ¿El ICE puede detenerte a pesar de tener permiso de trabajo vigente en EE.UU.? Esto dice la ley Ante el incremento de redadas del ICE en Estados Unidos, surgen dudas sobre si un permiso de trabajo puede proteger a los migrantes de ser detenidos.

Ante el aumento de las redadas migratorias por parte del ICE en diversas partes de Estados Unidos tanto a extranjeros legales como indocumentados, muchas familias latinas se hacen la misma pregunta: si tengo un permiso de trabajo, ¿ICE puede detenerme? En este sentido, te revelaremos si los agentes podrán hacerlo, pero dependerá de una condición.

¿Puede el ICE detenerte si tienes permiso de trabajo vigente en EE.UU.?

La respuesta es: sí, pero dependerá de tu situación migratoria. El especialista Ronmel López explicó que el permiso de trabajo solo autoriza a laborar legalmente mientras se encuentre vigente y por sí solo no concede un estatus migratorio permanente ni tampoco impide una detención del ICE.

Con los operativos en aumento, el letrado advierte que ningún migrante tendrá que confiarse solo por tener un permiso o un caso pendiente. Asimismo, la abogada Kathia Quirós, en Telemundo, coincidió con López, pues un permiso no te protege de una detención si la persona está fuera de estatus, aunque el USCIS todavía esté procesando su solicitud.

Los abogados también están de acuerdo en que el mayor peligro se encuentra en quienes ya enfrentan un proceso en corte. Una especialista citada por medios digitales en Chicago indicó que, aunque tengas permiso de trabajo, los oficiales sí están realizando arrestos a quienes ya tengan un proceso de deportación. Por ello, se recomienda revisar con frecuencia si ya existe un caso abierto en la corte.

¿Qué se debe hacer para proteger tus derechos si tienes el permiso de trabajo en EE.UU.?

Lo importante es saber que este permiso no te da estatus, pero sí tiene un uso importante debido a que funciona como prueba de registro, y quien lo lleva consigo posee esa obligación. Estas son las recomendaciones básicas:

Lleva contigo tu permiso vigente. Puede servirte para identificarte ante los agentes.

Recuerda que tienes derecho a permanecer en silencio y a hablar con un abogado.

ICE no puede entrar a tu casa sin una orden firmada por un juez, salvo que tú les des permiso.

Consulta tu caso con un abogado de inmigración o una organización de confianza.

Si bien el permiso de trabajo en Estados Unidos es una herramienta valiosa para laborar legalmente, no se convierte en un escudo contra el ICE. Por ello, es importante conocer tu situación migratoria, si tienes un caso pendiente y saber cuáles son tus derechos puede marcar la diferencia.