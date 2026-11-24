Jessica Newton revela que varias candidatas al Miss Perú sufren trastornos alimenticios: “Piensan que pueden bajar de peso en menos tiempo” Jessica Newton enfatiza la importancia de la salud entre las reinas de belleza del Perú, priorizando no solo la estética, sino el bienestar físico y mental de las participantes del Miss Perú.

Jessica Newton insta a las candidatas a no normalizar molestias estomacales y a cuidar su salud, subrayando que "no existe belleza sin salud".

Jessica Newton insta a las candidatas a no normalizar molestias estomacales y a cuidar su salud, subrayando que "no existe belleza sin salud". Foto: Sandy Carrión

Jessica Newton aseguró que su trabajo al frente del Miss Perú no solo consiste en preparar a las candidatas para destacar en los certámenes de belleza, sino también en velar por su bienestar físico y mental. La directora de la organización reconoció que algunas participantes descuidan su alimentación y descanso con el objetivo de alcanzar determinadas metas físicas, una práctica que puede perjudicar su salud.

Ante esta situación, Jessica Newton y algunas candidatas del Miss Perú 2027 participaron en la campaña 'En serio, ¿es gastritis?', iniciativa que busca concientizar a la población sobre la importancia de no subestimar los síntomas de esta enfermedad y conocer su relación con la bacteria Helicobacter pylori (H. pylori) y el cáncer gástrico. La iniciativa también promueve la consulta oportuna con profesionales de la salud para obtener un diagnóstico preciso y acceder a un tratamiento temprano.

Jessica Newton revela la realidad que enfrentan algunas candidatas de belleza

Jessica Newton, quien también se pronunció sobre la polémica con Luciana Fuster, reconoció que las molestias estomacales pueden pasar desapercibidas durante la preparación de las candidatas. Según explicó, algunas participantes normalizan estos síntomas y recurren a prácticas alimenticias poco saludables para conseguir sus objetivos físicos en menos tiempo.

“La gastritis es algo que a veces pasamos por alto. El hecho de pensar que las molestias son normales, es un error tremendo. Al tener a tantas candidatas en competencia, lo primero que buscamos es que tengan el descanso y la alimentación correcta. A veces nos saltamos los alimentos pensando de que así vamos a ser mucho más eficientes a la hora de conseguir nuestras metas. Piensan que pueden bajar de peso de una manera ideal, porque lo hacemos en un lapso de tiempo menor, pero en realidad lo que estamos haciendo es generarnos un problema que a mediano o largo plazo puede traernos consecuencias tan graves como el cáncer de estómago”, manifestó.

Por ello, la directora del Miss Perú pidió a las participantes que no ignoren las señales de su organismo y acudan a un especialista ante cualquier molestia. También resaltó la importancia de realizarse evaluaciones médicas periódicas, especialmente cuando se está sometido a exigencias físicas y emocionales constantes.

“Hay personas que normalizan el hecho de tener gastritis, hay personas que normalizan las molestias estomacales cuando en realidad son avisos del cuerpo que merecen ir al doctor y tener una revisión periódica. En lo personal, creo que toda persona que está sometida a una exigencia y a un estrés constante debe tener una conciencia de su cuerpo importante”, añadió.

La campaña ‘En serio, ¿es gastritis?’ busca concientizar sobre los síntomas de la gastritis y su posible relación con la bacteria H. pylori y el cáncer gástrico.

Jessica Newton: "No existe belleza sin salud"

Jessica Newton también explicó que actualmente la preparación de las candidatas contempla aspectos como la alimentación equilibrada, la actividad física, el bienestar emocional y el descanso. En ese sentido, enfatizó que alcanzar una buena apariencia física no debe implicar poner en riesgo la salud.

“No existe belleza sin salud. La belleza es el resultado de un cuerpo saludable y cuando un cuerpo está saludable, la mente también lo está. Así que dejemos de utilizar paliativos. Veo que muchas toman todo tipo de pastillas automáticas para bajar la inflamación, para bajar la acidez, incluso medicamentos sin prescripción médica para bajar de peso, para bajar la grasa, para este perder líquidos y creo que nada que no esté supervisado por un especialista, puede funcionar a largo plazo. Todos esos problemas yo veo día a día a nivel nacional con las chicas, que pretenden conseguir sin comer un resultado óptimo en el cuerpo. No pueden desarrollar una musculatura si tú no te alimentas. No puedes rendir al 100% si tu cuerpo no está saludable. Entonces, me uno feliz a esta causa”, concluyó.