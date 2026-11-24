Alerta inmigrantes en EE.UU. | Revelan "falla catastrófica" durante la capacitación de agentes del ICE Un informe del DHS, revelado por 'The New York Times', expone la insuficiente capacitación de agentes del ICE durante la era de Trump.

Esta es la "falla catastrófica" durante la capacitación de agentes del ICE.

Esta es la "falla catastrófica" durante la capacitación de agentes del ICE. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó un informe interno que luego fue divulgado por 'The New York Times', donde reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha realizado una capacitación correcta para los miles de nuevos agentes reclutados durante la campaña de deportación masiva implementada por Trump.

Además de ello, en el documento, un instructor menciona que estas reducciones en los estándares de capacitación son una falla catastrófica. En este sentido, ¿cómo afecta esto a los inmigrantes en EE.UU.?

Exponen una falla catastrófica en la capacitación de agentes del ICE durante campaña operativa

Según informó 'The New York Times', entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, el ICE aplicó una fuerte reducción en la preparación de agentes sin experiencia policial previa. Además, recortó las horas de formación de 543 a cerca de 300 y acortó la academia de 72 a 42 días.

El ajuste afectó a más de 2.000 agentes, algo que se reflejó en más del 20% de su personal de deportación, integrado en ese programa intensivo. También se suprimieron materias consideradas esenciales, entre ellas la instrucción sobre manejo de armas de fuego, técnicas de conducción, control de detenidos en vuelos de deportación y aspectos legales vinculados con arrestos de ciudadanos.

Aunque más de 3.500 reclutas con experiencia previa recibieron permiso para completar su formación básica en línea, esa medida hizo posible que casi 6.000 oficiales accedieran a una capacitación recortada entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Funcionarios confirmaron el fallo del ICE en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la formación práctica en el terreno pudo compensar los recortes aplicados en la academia. No obstante, casi el 90% de los funcionarios del ICE consultados afirmó que este programa resultó muy insatisfactorio.

Por último, en oficinas como las de Dallas, Baltimore y San Francisco, la presión por incrementar los arrestos dificultó la designación de mentores formales y la realización de entrenamientos avanzados.