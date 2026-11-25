Eddie Santiago confirma concierto en Lima 2027 después de 15 años: fecha, entradas y setlist para su concierto en el Estadio San Marcos El festival contará con el esperado regreso de Eddie Santiago, 'Rey de la Salsa Sensual', y Roberto Blades, así como una alineación estelar de artistas nacionales e internacionales de gran renombre.

El 'Salsa Lima Festival 2027' genera entusiasmo entre los fans, con más de 30 mil boletos vendidos para el evento musical que se realizará el 29 de mayo en el Estadio San Marcos.

El 'Salsa Lima Festival 2027' genera entusiasmo entre los fans, con más de 30 mil boletos vendidos para el evento musical que se realizará el 29 de mayo en el Estadio San Marcos. Foto: difusión.

El entusiasmo aumenta entre los seguidores del género salsero. Ya se han adquirido más de 30 mil boletos para el Salsa Lima Festival 2027, uno de los espectáculos musicales más aguardados para el siguiente año, el cual congregará a destacadas estrellas de la salsa en el Estadio San Marcos. Dentro de su oferta principal sobresale el ansiado retorno a suelo peruano de Eddie Santiago, ícono de la salsa romántica que volverá a cantar ante sus fanáticos locales tras varios años lejos de estos escenarios.

Eddie Santiago, quien en 2021 hizo una pausa musical debido principalmente a problemas de salud y a priorizar su bienestar personal, volverá a nuestro país para ser parte del Salsa Lima Festival 2027, encuentro que ha sido fijado para el sábado 29 de mayo de 2027 y augura una velada cargada de sabor, nostalgia y temas inolvidables.

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El gran retorno de Eddie Santiago a los escenarios limeños

Uno de los retornos que más ilusión genera es el de Eddie Santiago, apodado el 'Rey de la Salsa Sensual', quien pisó el Perú por última vez en diciembre de 2011. El intérprete boricua posee una amplia carrera artística y un catálogo musical que ya es clásico dentro de la salsa romántica. Dentro de sus canciones más emblemáticas destacan 'Tú me quemas', 'Qué locura enamorarme de ti', 'Tú me haces falta', 'Mía', 'Me fallaste', 'Antídoto y veneno' y 'Lluvia', además de otros grandes sencillos.

A su vez, Roberto Blades, reconocido popularmente como 'El Baby de la Salsa', también se prepara para cautivar a los asistentes peruanos con lo mejor de su discografía. El artista panameño vuelve a Lima luego de un paréntesis de cuatro años para brindar un repaso por melodías que han trascendido generaciones, tales como 'Lágrimas', 'Ya no regreso Contigo', 'Si estuvieras conmigo', 'Poquita fe', 'Flor dormida', 'Detalles' y 'Víctima de afecto'.

Sin embargo, el atractivo del evento va mucho más allá. Esta entrega presentará una alineación estelar compuesta por reconocidas estrellas tanto del ámbito local como del extranjero, destacando nombres como Óscar D’León, La India, Luis Enrique, Rey Ruiz, José Alberto 'El Canario', Los Van Van, Charlie Cardona, Maelo Ruiz, Luisito Carrión, David Pabón, Willie Rosario y su orquesta, Tony Vega, Porfi Baloa y sus Adolescentes, junto al Grupo Galé.

Los más duros de la salsa en un solo lugar. / Composición LR/ Instagram

Entradas para ver a Eddie Santiago, Roberto Blades y más salseros

El Salsa Lima Festival 2027 tendrá lugar el sábado 29 de mayo en las instalaciones del Estadio San Marcos, perfilándose como una gran fiesta que convocará a miles de aficionados en torno a los mayores exponentes de la música tropical. Quienes deseen asistir aún pueden comprar sus localidades a través de Teleticket.

Según la información proporcionada por Life Music Concerts, productora responsable del espectáculo, la acogida de los espectadores ha superado las expectativas, alcanzando ya la venta de más de 30 mil entradas.