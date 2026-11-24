Alerta inmigrantes legales e indocumentados | Aprueban ley que entregará fondos millonarios al ICE para realizar deportaciones hasta el 2029: Así funcionará La nueva Ley Secure America Act garantiza financiación millonaria al ICE y CBP para fortalecer el control migratorio en EE.UU. con un enfoque en deportaciones.

Aprueban ley que entregará fondos millonarios al ICE para realizar deportaciones hasta el 2029. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Tras la promulgación de la Ley Secure America Act, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) poseen fondos garantizados para realizar las tareas de control migratorio. Esta norma pasó a ser la Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026, un día después de que la Cámara de Representantes la aprobara por 214 votos contra 212, según el registro oficial de la votación.

ICE posee fondos millonarios para contratar personal e incrementar deportaciones

De acuerdo con la Ley Pública 119-98, el ICE recibe US$31.075 millones que financian los acuerdos 287(g), de esta manera se permitirá coordinar tareas con autoridades estatales y locales, además de los abogados que representan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en procesos de deportación.

Asimismo, el presupuesto también cubre transporte de operaciones de salida o expulsión, tecnología con cámaras corporales y mantenimiento de instalaciones y flota. La ley establece al menos US$350 millones para arrestos, traslados y trámites de custodia de adultos con perfil penal en jurisdicciones que no califican como cooperantes.

¿Cómo fortalecerá la ley Secure America Act al ICE?

La sección 202 permitirá destinar dinero a diversas áreas y recursos del ICE para el control migratorio:

Contratación, pago, capacitación y equipamiento de agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo.

Transporte y gastos relacionados con operaciones de salida o expulsión de personas extranjeras.

Mantenimiento de sistemas informáticos, instalaciones y flotas.

Tecnología para las operaciones, incluidas cámaras corporales.

Abogados que representan al DHS en procedimientos migratorios y de expulsión.

Ampliación e implementación de acuerdos 287(g) con autoridades estatales y locales.

Fondos para la CBP y la Patrulla Fronteriza

La CBP recibirá US$13.020 millones para contratar y equipar agentes y personal de apoyo que realicen tareas de control migratorio. Asimismo, también accederá a otros US$9550 millones que están dirigidos a la Patrulla Fronteriza para diversas funciones de control migratorio y aduanero.

Ten en cuenta que este dinero no podrá utilizarse para reclutar, contratar ni tampoco debe utilizarse para capacitar a coordinadores de procesamiento después del 31 de octubre del 2028.