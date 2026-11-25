Alerta máxima inmigrantes en Los Ángeles | ¿Puede la policía salvarte de una detención del ICE? Esto ocurrió frente a una comisaría Un video muestra un arresto violento del ICE en un estacionamiento del condado de Los Ángeles, provocando temor entre la comunidad inmigrante.

Un video grabado por Ashley Calkins, que pertenece al grupo activista Vote Up Advocacy Coalition, ha causado no solo terror entre inmigrantes, sino también una gran duda: ¿Puede la policía salvarte de una detención violenta del ICE? En las imágenes se logra ver a los agentes del ICE rompiendo la ventanilla de un vehículo para arrestar a un hombre en el estacionamiento de la estación del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) de Santa Clarita.

ICE arrestó a hombre frente a una comisaría de Los Ángeles: ¿Podría la policía intervenir?

La respuesta es simple, no; sin embargo, el simple hecho de que ocurra frente a una estación policial ha causado temor entre la comunidad debido a que no se sienten seguros en ningún lado. En el video se logra ver cuando los agentes del ICE estrellan la ventanilla de un automóvil para detener a un hombre sentado en el asiento trasero de un auto estacionado frente a la estación del LASD.

"La abrieron a la fuerza, abrieron la puerta y sacaron a rastras a la persona que querían detener", declaró Calkins en una entrevista con la cadena ABC.

Según los activistas, el hombre habría sido puesto en libertad poco antes del incidente con el ICE, y se acercó a una pareja en el estacionamiento para pedirle que lo llevaran a casa, petición a la que accedieron.

En un momento, uno de los miembros del ICE se acercó para romper la ventanilla del auto y por ello, varias personas se acercaron para gritarles repetidamente que no tenían una orden judicial. Durante el incidente, el conductor del vehículo intentó acercarse a su esposa, que estaba en el otro lado del automóvil pues fue rociada con gas. "¡Estás lastimando a mi esposa!", se escucha decir al conductor, según el video del incidente.

Sheriff de Los Ángeles se pronunció sobre este arresto

Por su parte, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) indicó que los funcionarios federales, al igual que los ciudadanos, tienen derecho de acceder a las áreas públicas de lugares sensibles, como un estacionamiento, siempre y cuando no interrumpan las operaciones del condado.

Asimismo, aclaró que no participa en la aplicación de las leyes federales de inmigración y tampoco les pregunta a las personas sobre su condición migratoria. "Pero hacen cumplir las normas públicamente en todas partes, así que, sea o no un estacionamiento público, sigue estando dentro de su jurisdicción", consideró Calkins.