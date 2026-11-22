En espera. Daphne Quiroz quejó al juez Juan Varillas ante la ANC-PJ, pero desde hace más de cuatro meses no hay respuesta. Foto: La República

En espera. Daphne Quiroz quejó al juez Juan Varillas ante la ANC-PJ, pero desde hace más de cuatro meses no hay respuesta. Foto: La República

En solo cuatro días, el juez Juan Varillas Solano emitió una medida cautelar exprés que fue usada contra la empresaria Daphne Quiroz Ströhmeier para despojarla de la propiedad de la compañía Pesquera Ninfas del Mar.

Varillas es el mismo magistrado que también paralizó la venta del Grupo El Comercio con una cautelar exprés, un caso por el que fue denunciado ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), resultando suspendido en sus funciones por seis meses. Sin embargo, el caso de Daphne Quiroz es anterior, pero la ANC-PJ no se pronuncia desde julio de este año.

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Incluso la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificaría al juez Juan Varillas, pese a las graves imputaciones que enfrenta.

"Hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquiera", sostiene Daphne Quiroz, víctima de una cautelar exprés que le concedió Juan Varillas a María Sander Gallangos -esposa de su hermano Jorge Quiroz Ströhmeier-, quien cuenta tan solo con el 1,75% de las acciones de la pesquera. Daphne Quiroz es titular del 98,25%.

"Minimizando la actuación del cuestionado juez Varillas, el abogado de mi hermano, el señor Enrique Ghersi, afirmó que la cautelar de Varillas no tuvo consecuencias jurídicas. Es una afirmación falsa. La medida cautelar que Varillas otorgó a la esposa de mi hermano sí se ejecutó", manifiesta Daphne Quiroz.

"Mi cuñada fue quien aprobó la transferencia de todos los bienes de mi empresa. La desfalcó en complicidad con mi hermano, por eso hay una denuncia penal en trámite", explica Quiroz.

"Presentamos una queja contra Varillas para que se esclarezca cómo es que en solo cuatro días la esposa de mi hermano obtuvo una cautelar exprés del juez Varillas. Una medida cautelar que fue usada en agosto de este año para vaciar mi empresa, cuando ya existía una sentencia que me declaraba propietaria", relata Daphne Quiroz.

Empresaria. Daphne Quiroz, de Pesquera Ninfas del Mar. Foto: difusión

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De acuerdo con la versión de la empresaria, en 2024 inició un proceso judicial contra su hermano para que se le reconociera la titularidad sobre el 98,25% de las acciones de Pesquera Ninfas del Mar.

"El abogado de mi hermano, el señor Enrique Ghersi, dice que no actué como accionista mayoritaria en ese tiempo. Pero lo que no dice es que su representado firmó escrituras públicas incluso hasta semanas antes de que me sacara, reconociéndome como titular del 98,25% de las acciones de Pesquera Ninfas.

"Ejercí la titularidad sin cuestionamiento alguno durante más de 20 años. Fundé la empresa en 2001, recibiendo el 98,25% de las acciones y fui nombrada gerenta general. Mi hermano no tenía ni una sola acción en mi empresa. Mi cuñada tampoco lo era, hasta que recién en 2023 adquirió el 1,75% a un accionista minoritario", explica la empresaria.

Cuando ejercía como titular del Séptimo Juzgado Comercial Civil de Lima, Juan Varillas Solano emitió la cautelar, dandole la conducción total de la empresa de Daphne Quiroz Ströhmeier a su cuñada Maria Sander, no obstante que existía otra medida cautelar que disponía que el gerente y el apoderado se "abstengan de realizar cualquier acto que implique la disposición, enajenación, gravamen, transferencia y/o actos similares sobre los bienes de la empresa Pesquera Ninfas del Mar”. Es decir, otorgó la cautelar exprés a sabiendas de que contradecía una resolución judicial.

"Usando dicha medida cautelar, el 11 de agosto de este año mi hermano y su esposa celebraron una Junta de Accionistas en la que acordaron transferir cinco embarcaciones y 17 inmuebles de mi empresa a otra firma, Isa Inversiones S.A.C., cuyo accionista mayoritario y gerente general es mi hermano Jorge Quiroz", dice Daphne Quiroz.

Aunque la medida cautelar exprés del juez Juan Varillas ya fue revocada por una instancia superior, no sucedió lo mismo con sus efectos. El despojo de Pesquera Ninfas del Mar no ha sido revertido.

"Una Sala Superior dejó sin efecto la medida cautelar de Varillas, pero cuando ya había cumplido su función, que era arrebatarme mi empresa. El juez Juan Varillas está hoy suspendido y es cuestionado públicamente por sus cautelares exprés, sin embargo, el daño ya está hecho", indica la empresaria.

"Ni siquiera se resuelve la queja que interpuse contra Varillas ante la ANC-PJ. Es como si fuera un intocable", concluye.

Este caso de Pesquera Ninfas del Mar es similar a otro sobre el que este diario informó y que afecta al Estado. El juez Varillas otorgó una cautelar exprés a una empresa privada cuyo contrato fue anulado por el Ministerio de Vivienda y Construcción al descubrir que presentó documentos irregulares en una licitación. El procurador del despacho ministerial se quejó contra Varillas ante la ANC-PJ, pero hasta ahora no hay respuesta.

"En mi caso, concedió la conducción, dirección, representación y gestión de Pesquera de Ninfas del Mar a mi cuñada que solo tiene el 1,75% de las acciones", señala Daphne Quiroz.

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"El PJ resolverá la controversia"

La defensa de Jorge Quiroz, a cargo del abogado Enrique Ghersi, reconoce que Daphne Quiroz fundó Pesquera Ninfas del Mar, pero fue su hermano quien aportó el capital con una embarcación.

También señala que Jorge Quiroz ha presentado evidencia documental que demostraría que Daphne Quiroz no actuaba por su cuenta, sino que siempre actuaba en coordinación con su hermano. Esto indicaría que él era el propietario.

Respecto a la transferencia de bienes de la pesquera a otra empresa en la que Jorge Quiroz es propietario, la defensa de este arguye que es válida y que el Poder Judicial resolverá la controversia.