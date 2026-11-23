Es falso el video que muestra el desplome de un edificio en Huánuco tras el reciente sismo: fue generado con IA El material presenta inconsistencias visuales y fue identificado por herramientas especializadas como generado con IA.

LO FALSO:

El video muestra el desplome de un edificio en Huánuco a causa del reciente sismo que se sintió en el Perú.

LO VERDADERO:

El video presenta inconsistencias visuales características de contenido generado con inteligencia artificial.

Herramientas especializadas en la detección de contenido sintético identificaron indicios de generación mediante IA, por lo que el material no corresponde a un registro real del colapso de un edificio en Huánuco.

En redes sociales se viralizó un video que muestra el desplome de un edificio en Huánuco tras el sismo que se sintió en el Perú el 20 de noviembre. Las imágenes muestran una estructura de varios pisos que aparentemente comienza a derrumbarse, mientras partes de su infraestructura se desprenden y generan una nube de polvo. Las publicaciones presentan el material como un registro real de los daños ocasionados por el movimiento telúrico en dicha región. Sin embargo, el video es falso y fue generado con inteligencia artificial.

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 600 ‘Me gusta’, 40 comentarios y ha sido compartida en más de 30 ocasiones.

Post viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

El video presenta inconsistencias visuales características de contenido generado con inteligencia artificial. Entre ellas, se observan anomalías en la estructura del edificio durante el desplome, así como movimientos poco naturales de los individuos presentes en el metraje. Estos detalles ponen en duda la autenticidad del material y evidencian que no se trataría de una grabación real.

Inconsistencia visual. Foto: Facebook | Composición: LR

Asimismo, el video fue sometido a herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial, como SynthID y Hive Moderation. Esta última arrojó un resultado de 96,8%. Por su parte, SynthID identificó que el material fue creado con las herramientas de inteligencia artificial de Google. Estos resultados refuerzan que el video viral no corresponde a un registro real del colapso de un edificio en Huánuco tras el reciente sismo.

Análisis del video viralizado con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Análisis del video viralizado con SynthID. Foto: SynthID

Conclusión

En conclusión, es falso que el video muestre el desplome de un edificio en Huánuco tras el reciente sismo que se sintió en el Perú. Las inconsistencias visuales del material y los resultados de las herramientas especializadas permitieron identificar su origen artificial. En particular, SynthID determinó que fue generado con inteligencia artificial de Google, mientras que Hive Moderation arrojó un resultado de 96,8%. Por tanto, las imágenes no constituyen un registro real de daños ocasionados por el movimiento telúrico.