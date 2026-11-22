Usuarios denuncian demoras y desorganización por la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional
La presentación de la Virgen de la Candelaria 2027, programada para el 22 de noviembre en Lima, generó malestar entre asistentes y danzantes. Las puertas del Estadio Nacional continúan cerradas, según reporte de usuarios.
La presentación oficial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, programada para este domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, generó reclamos entre danzantes y asistentes debido a las demoras en el ingreso y la falta de información sobre el desarrollo de la actividad. Más de 2.000 personas llegaron al recinto para participar del lanzamiento, pero encontraron las puertas cerradas pese a que la apertura estaba prevista para las 3:00 p. m.