Usuarios denuncian demoras y desorganización por la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en el Estadio Nacional La presentación de la Virgen de la Candelaria 2027, programada para el 22 de noviembre en Lima, generó malestar entre asistentes y danzantes. Las puertas del Estadio Nacional continúan cerradas, según reporte de usuarios.

Más de 2,000 personas llegaron al evento, pero experimentaron demoras en el ingreso y falta de información sobre la actividad. Foto: Difusión