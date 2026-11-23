PSG - Roma: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Champions League 2026-27 Los equipos de PSG y Roma se enfrentarán en el estadio Parc des Princes en uno de los duelos más atractivos de la quinta jornada en la Liga de Campeones.

PSG quiere seguir en lo más alto de la tabla en Champions League. El equipo dirigido por Luis Enrique recibirá a Roma en el estadio Parc des Princes en busca de conseguir su quinto triunfo en el torneo. El cuadro francés llega a este partido tras golear de visita 6-0 a Villarreal en España.

Por el lado de Roma, perdió 3-2 ante Manchester United en su último partido por la fase de liga. El conjunto italiano se encuentra en mitad de tabla y necesita volver a la senda del triunfo para seguir escalando posiciones. Ambos equipos se han enfrentado en dos duelos amistosos, dando como resultado empates.

¿Cuándo juega PSG - Roma?

Ambos equipos se enfrentarán el miércoles 25 de noviembre en el Parc des Princes. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.

¿A qué hora juega PSG - Roma?

El encuentro inicia a las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver PSG - Roma?

Puedes seguir el enfrentamiento entre PSG y Roma por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por la Champions League.

Pronósticos para el partido PSG - Roma

Las principales casas de apuestas dan como favorito a PSG sobre Roma.