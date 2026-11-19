Falsa encuesta atribuida a Datum difundió supuestos resultados de intención de voto para gobernador regional de Lambayeque La entidad indicó a Verificador de La República que todos sus estudios son publicados en su página web, donde no se encontró registro del viral.

LO FALSO:

Datum ha difundido recientemente una encuesta de intención de voto para elegir al próximo gobernador regional de Lambayeque.

LO VERDADERO:

Se encontraron inconsistencias en el material: no presenta una ficha técnica, tiene un diseño distinto al que suele emplear Datum y no figura en sus canales oficiales.

En conversaciones con Verificador de La República, la entidad indicó que todos sus estudios son publicados en su página web, por lo que el viral no corresponde a una publicación oficial.

Durante las primeras semanas de noviembre, en el marco previo a la Segunda Elección Regional, circuló en Facebook una supuesta encuesta de intención de voto atribuida a Datum sobre la elección del próximo gobernador de Lambayeque.

Según esta, Martín Perales, candidato de Somos Perú, lideraba las preferencias con 62,2%, seguido de Rolando Barboza, de Fuerza Popular, con 27,8%. El 10% restante correspondía a personas que no sabían por quién votar o no opinaban.

Encuesta atribuida a Datum en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, se identificaron algunos elementos que cuestionaron la autenticidad de los resultados.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, si bien se señalaba que el estudio había sido realizado por Datum a finales de octubre, no se incluía una ficha técnica, cuya presentación es obligatoria según el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta debe detallar datos metodológicos como la cantidad de personas encuestadas, el nivel de confianza, el margen de error, el financiamiento del estudio, entre otros.

Según el JNE, esta información permite conocer cómo se llevó a cabo la encuesta y bajo qué condiciones se obtuvieron los resultados.

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Además, se revisaron las redes sociales y la página web de Datum, pero no se encontró registro de la encuesta.

Por otro lado, es importante mencionar que esta presentaba un diseño distinto al que suele utilizar la entidad y tampoco incluía sus colores representativos.

Ante estas inconsistencias, Verificador de La República se contactó con el área de comunicaciones de Datum para consultar sobre el material. Su representante indicó: “todas las publicaciones que hacemos están en nuestra web oficial”. Por tanto, al no encontrarse en dicha plataforma, como se señaló anteriormente, el material no correspondería a una publicación real de la encuestadora.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales circuló una encuesta atribuida a Datum sobre la intención de voto para la elección del próximo gobernador regional de Lambayeque. Sin embargo, se identificaron inconsistencias: no presentaba una ficha técnica, utilizaba un diseño distinto al que suele emplear la encuestadora y no figuraba en sus canales oficiales. Al respecto, Datum confirmó a Verificador de La República que todos sus estudios son compartidos en su página web. Por tanto, se trata de un material ajeno a la entidad.